Nỗi lo sạt lở trên những cung đường vùng cao

Mỗi mùa mưa bão, những cung đường lên các xã vùng cao lại trở thành nỗi lo thường trực. Trên tuyến đường tỉnh 433 qua các xã: Cao Sơn, Quy Đức, Đức Nhàn, nhiều taluy đất đá dựng đứng, những vết nứt trên sườn đồi và các điểm tùng xảy ra sạt lở khiến người dân luôn phải cảnh giác. Có những đoạn đường, ngay cả khi trời đã tạnh, nguy cơ sạt lở vẫn không thể xem nhẹ.

Toàn cảnh cung đường nguy cơ sạt lở tại thôn Thầm Luông, xã Quy Đức. Ảnh: Sơn Tùng

Ngày 9/8, tại khu vực Dốc Tống, địa phận xã Quy Đức, đất đá từ taluy bất ngờ sạt xuống mặt đường, gây chia cắt tuyến đường từ xã Cao Sơn lên trung tâm xã Quy Đức. Nắm bắt được thông tin, UBND xã Quy Đức thông báo tạm thời cấm tất cả người và phương tiện lưu thông qua khu vực này từ ngày 9/8 cho đến khi có thông báo mới; đồng thời hướng dẫn người dân di chuyển theo tuyến Ngã Ba Ênh, xã Cao Sơn.

Những ngày sau sạt lở, lực lượng chức năng khẩn trương thu dọn đất đá để khơi thông tuyến đường. Tuy nhiên, phía trên vẫn là những sườn đất dựng đứng, một số vị trí còn dấu hiệu dịch chuyển. Thực tế này cho thấy, khắc phục mặt đường mới chỉ là bước đầu; nguy cơ sạt trượt vẫn hiện hữu.

Tuyến đường 433 qua địa bàn xã Quy Đức uốn lượn với nhiều nguy cơ sạt lở mùa mưa bão. Ảnh: Sơn Tùng

Ngày 13/7, đoạn đường qua xóm Mường Tuổng, xã Đức Nhàn, cũng xảy ra sạt lở. Đáng chú ý, chỉ khoảng 30 phút trước khi xảy ra sạt lở, mới có nhóm người đi qua khu vực này. Điều đó cho thấy sự nguy hiểm trên những cung đường vùng cao mùa mưa bão.

Cận cảnh cung đường lầy lội, trượt sạt sau mưa tại thôn Thầm Luông, xã Quy Đức. Ảnh: Sơn Tùng

Sạt lở cũng không chỉ xảy ra lúc mưa lớn. Sau những đợt mưa lớn kéo dài, đất đá trên sườn núi bị ngậm nước, kết cấu đất yếu đi, nguy cơ sạt trượt có thể xuất hiện dù trời đã tạnh.

Tại thôn Hạt, xã Quy Đức, sạt lở và những vết nứt trên sườn đồi đã xuất hiện từ trước. Có 5 hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở. Theo ông Đinh Thành Trung, Trưởng thôn Hạt, địa phương đã phát hiện các vết nứt và dấu hiệu sạt lở, vì vậy, thôn đã cắt cử lực lượng theo dõi, trực và xây dựng phương án ứng phó khi thời tiết diễn biến xấu.

Không chỉ lo mất an toàn, các hộ dân còn trăn trở nếu phải di dời sẽ đi đâu, sinh sống thế nào, bởi cuộc sống của người dân vùng cao vốn đã gắn với đất sản xuất và hoạt động cộng đồng.

Từ thôn Dốc Tống đến thôn Mường Tuổng và những điểm có nguy cơ trên tuyến đường tỉnh 433, mỗi vụ sạt lở là lời cảnh báo về sự an toàn của người dân. Khi xảy ra sạt lở, giao thông bị chia cắt, việc đi lại, vận chuyển hàng hóa bị ảnh hưởng; nếu đất đá tràn xuống đúng thời điểm có người hoặc phương tiện đi qua, hậu quả có thể nghiêm trọng.

Nhiều ngày nắng ráo, nguy cơ đất, đá lăn vẫn rình rập trên tuyến đường qua xóm Trung Thành, xã Quy Đức. Ảnh: Hồng Duyên

Theo ông Trần Đức Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Quy Đức, địa phương đã chủ động xây dựng các phương án ứng phó với nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn cho người dân và giao thông trên địa bàn.

Thực tế cho thấy, cùng với khắc phục hậu quả, cần thường xuyên theo dõi các điểm có nguy cơ, cảnh báo sớm; phân luồng và kiểm soát người, phương tiện khi mưa lớn kéo dài. Đối với những hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm, cần có phương án hỗ trợ, di dời khi cần thiết.

Tuyến đường tỉnh 433 vẫn là tuyến giao thông quan trọng của người dân vùng cao. Để mỗi chuyến xe qua những cung đường quanh co giữa núi rừng được an toàn, công tác phòng, chống sạt lở cần được thực hiện chủ động, thường xuyên, từ chính quyền, lực lượng chức năng đến người dân.

Nhưng phía sau sự bình yên của màu xanh núi rừng là những nguy cơ không dễ nhìn thấy bằng mắt thường. Ảnh: Hồng Duyên

Hồng Duyên - Sơn Tùng