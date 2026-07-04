Hướng dẫn sắp xếp, sáp nhập, cơ cấu lại mạng lưới trường lớp; thí điểm mô hình trường học quy mô lớn

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn sắp xếp, cơ cấu lại các trường học theo hướng mở rộng quy mô và tăng cường năng lực quản trị; thí điểm mô hình trường học quy mô lớn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có văn bản số 4054/BGDĐT-GDPT gửi Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, trong đó nêu rõ mục tiêu và lộ trình, hướng dẫn sắp xếp, cơ cẩu lại các trường học theo hướng mở rộng quy mô và tăng cường năng lực quản trị.

Sắp xếp trường học: Phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối gắn với giảm biên chế quản lý

Cụ thể, về mục tiêu, Bộ GDĐT nêu rõ: Đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có.

Thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục tinh gọn đầu mối quản lý gắn với thực hiện cơ cầu lại đội ngũ theo hướng giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy.

Giữ ổn định quy mô học sinh ở các điểm trường, phân hiệu, sắp xếp, điều phối hiệu quả đội ngũ nhà giáo để nâng cao năng lực quản trị, hiệu quả đầu tư nângcao chất lượng dạy và học.

Sắp xếp, cơ cẩu lại các trường học theo hướng mở rộng quy mô và tăng cường năng lực quản trị

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cơ cấu lại mạng lưới trường lớp và thí điểm mô hình trường học quy mô lớn như sau:

Thứ nhất, sắp xếp, cơ cấu lại các trường học theo hướng mở rộng quy mô và tăng cường năng lực quản trị.

Tại các đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế: Tập trung phát triển các cơ sở giáo dục quy mô lớn, đạt hoặc vượt số lớp tối đa theo quy định hiện hành nếu bảo đảm đủ cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, năng lực quản lý (Bộ GDĐT sẽ sửa các quy định không phù hợp với thực tiễn giai đoạn mới)

Tại vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo: Sắp xếp linh hoạt, phù hợp thực tiễn, phát triển mô hình trường phổ thông nhiều cấp học; tuyệt đổi không áp dụng tiêu chí cơ học nếu gây ảnh hưởng đến việc duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục và quyền tiếp cận trường lớp của học sinh.

Ưu tiên nguồn lực đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, hạ tầng số đối với các trường trong diện thực hiện sắp xếp để kết nối liên thông giữa trường chính với các phân hiệu, điểm trường.

Xây dựng phương án hoàn chỉnh về đưa đón học sinh (nếu cần thiết), tổ chức bán trú, nội trú và hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn tại các phân hiệu, điểm trường.

Các mô hình thí điểm giai đoạn 1 (vận hành từ 01/7/2026) khi sắp xếp trường lớp

Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các mô hình thí điểm giai đoạn 1 (vận hành từ 01/7/2026) khi triển khai sắp xếp, sáp nhập, cơ cấu lại mạng lưới trường lớp như sau:

Mô hình 1 - Trường một cấp học quy mô lớn (hoặc Trung tâm giáo dục thường xuyên) có các phân hiệu:

- Cấu trúc gồm 01 trường chính có các phân hiệu, điểm trường.

- Cơ cấu nhân sự gồm: 01 hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, 01 bộ phận hành chính – nhân sự( kế toán, thủ quỹ, văn thư) dùng chung; các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với phân hiệu, điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học.

Tùy theo tình hình thực tế về quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính, bố trí mỗi phân hiệu có 01 phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để bảo đảm chất lượng giáo dục.

Mô hình 2 - Trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn: Mô hình này được thực hiện tại 1 địa điểm hoặc các địa điểm khác nhau.

- Cấu trúc gồm 01 trường chính, có các phân hiệu, điểm trường với nhiều cấp học.

- Cơ cấu nhân sự gồm: 01 hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bộ phận hành chính – nhân sự (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dùng chung; các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với cấp học, phân hiệu, điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học.

Tùy theo tình hình thực tế về cấp học, quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính, bố trí mỗi phân hiệu có 01 phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để đảm bảo chất lượng giáo dục.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu: Các mô hình thí điểm phải vận hành hiệu quả, chuyển trọng tâm từ quản lý sang quản trị hiệu quả, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để giảm áp lực về thủ tục hành chính, minh bạch, thông suốt và được kiểm soát, kiểm đếm trên nền tảng số tập trung (quản lý đồng bộ nhân sự, tài chính, tài sản, hồ sơ chuyên môn); bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quyển học tập của học sinh và chất lượng giáo dục toàn hệ thống.

Theo chinhphu.vn