Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Công điện số 55/CĐ-TTg ngày 19/8/2026 về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường.

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 2/9 và tháng cao điểm học sinh đến trường.

Công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam.

Công điện nêu: Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay (sau đây viết gọn là nghỉ Lễ) kéo dài 05 ngày, đồng thời là tháng cao điểm về trật tự, an toàn giao thông gắn với triển khai năm học mới của học sinh, sinh viên trên cả nước, dự báo lưu lượng giao thông sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

X ử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ và tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chỉ đạo và thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm TTATGT, với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý quyết liệt, bảo đảm thượng tôn pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; tập trung xử lý các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, phần đường, làn đường...; bảo đảm an toàn giao thông đường thủy tại khu vực trường học, bến đưa đón học sinh, khu du lịch, vui chơi, giải trí, lễ hội, hoạt động vận chuyển học sinh và vận tải hành khách bằng đường thủy... đình chỉ hoạt động ngay đối với phương tiện, bến không đảm bảo các điều kiện an toàn. Chủ động công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra sự cố, tai nạn giao thông.

- Tập trung kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và quản lý vận tải trên các lĩnh vực đường bộ, đường thủy; tổ chức tổng kiểm soát phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa, tập trung vào xe ô tô kinh doanh vận tải. Siết chặt quản lý, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các phương tiện chở khách có thu tiền nhưng không đăng ký kinh doanh vận tải, hoạt động trá hình, sai quy định; xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm.

- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép; cương quyết xử lý, trấn áp những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ; phân công lực lượng điều tiết, phân luồng hợp lý, hướng dẫn lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các tuyến đường, các khu vực được dự báo sẽ có lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao trong dịp nghỉ Lễ.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả các kế hoạch của Bộ Công an và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới”; phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, nhất là kỹ năng điều khiển xe gắn máy (đối với học sinh đủ điều kiện). Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm của học sinh, đồng thời xử lý nghiêm hành vi giao xe, để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; kịp thời thông báo các trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm cho nhà trường để phối hợp giáo dục, nhắc nhở, xử lý.

Bảo đảm an toàn vận chuyển hành khách trong dịp nghỉ Lễ

2. Bộ Xây dựng chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Bộ, các Sở Xây dựng và các đơn vị kinh doanh vận tải

- Rà soát các quy định về hoạt động vận tải đường bộ, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phương tiện, công tác kiểm định phương tiện và các quy định có liên quan để điều chỉnh sửa đổi, bổ sung, theo hướng quản lý chặt chẽ các đối tượng, loại hình kinh doanh vận tải;

- Có phương án bảo đảm năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải, bảo đảm an toàn giao thông, nhất là hoạt động vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường hàng không trong dịp nghỉ Lễ, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của học sinh, sinh viên bước vào năm học mới;

- Tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu bến, bãi, nhà ga; phối hợp cơ quan chức năng ngành giáo dục và đào tạo chỉ đạo rà soát các trường học có hoạt động sử dụng xe ô tô hợp đồng đưa, đón học sinh, yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong đưa đón học sinh;

- Chỉnh trang, nâng cao điều kiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến giao thông chính, các đầu mối giao thông quan trọng, tuyến giao thông trọng điểm, trung tâm du lịch (hoàn thành trước kỳ nghỉ Lễ); rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở cao và tăng cường cảnh báo nếu cần thiết, khắc phục kịp thời sự cố về hạ tầng giao thông;

- Khẩn trương xử lý các điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông, điểm thường xảy ra tai nạn giao thông mới phát sinh; rà soát, bổ sung hệ thống báo hiệu, thực hiện nghiêm việc tổ chức, hướng dẫn bảo đảm giao thông trên các đoạn, tuyến, công trình có hoạt động thi công; ưu tiên lòng đường cho Nhân dân đi lại trong thời gian nghỉ Lễ. Rà soát, tạm dừng các công trình đang cải tạo, nâng cấp, thu hẹp mặt đường nếu gây cản trở giao thông trên các tuyến giao thông huyết mạch trong thời gian nghỉ Lễ.

Triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường

3. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh đến trường, chỉ đạo và hướng dẫn các trường học đẩy mạnh giáo dục kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, tăng cường hướng dẫn học sinh, sinh viên chấp hành các quy tắc giao thông khi điều khiển xe máy điện, xe đạp điện; chỉ đạo các cơ sở đào tạo phối hợp với phụ huynh cam kết không giao phương tiện cho con em khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định của pháp luật; phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường.

4. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng, nội dung tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh;

- Phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật trật tự, an toàn giao thông, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đặc biệt là trên đường cao tốc, thường xuyên cập nhật tình hình tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, các thông tin hỗ trợ, hướng dẫn Nhân dân đi lại trong dịp nghỉ Lễ, cũng như các nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông đường bộ, đường ngang qua đường sắt, đường thủy nội địa;

- Tăng cường rà soát, xử lý nghiêm việc đăng tải các thông tin trên các nền tảng mạng xã hội vi phạm các quy định về quản lý, đăng tải, cung cấp thông tin báo chí gây ảnh hưởng xấu đến việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp can thiệp, tác động đến công tác xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

5. Bộ Y tế chỉ đạo các Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước tăng cường lực lượng, phương tiện, vật tư y tế để bảo đảm khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông.

Kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển đưa, đón học sinh, xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm

6. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan, ngành, lực lượng chức năng

- Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân, du khách chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; tổ chức tuyên truyền, vận động các gia đình tích cực nhắc nhở, vận động con em trong độ tuổi thanh, thiếu niên, nhất là học sinh không điều khiển xe mô tô, xe máy khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe và chưa đủ kỹ năng tham gia giao thông;

- Tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng - nhà trường - gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh về trật tự, an toàn giao thông, trong đó chú trọng công tác trao đổi thông tin về vi phạm trật tự, an toàn giao thông của học sinh giữa lực lượng chức năng tới nhà trường và từ nhà trường tới gia đình để cùng quản lý và giáo dục về an toàn giao thông với trẻ em; kiểm soát chặt chẽ dịch vụ vận chuyển đưa, đón học sinh, đồng thời xử lý nghiêm các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm các quy định về vận chuyển đưa, đón học sinh; tăng cường tổ chức giao thông khu vực trường học;

- Chủ động có phương án tổ chức giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên tuyến, khu vực có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông trên địa bàn địa phương; rà soát các địa điểm khu vực có nguy cơ sạt lở cao và tăng cường cảnh báo nếu cần thiết trên các tuyến đường do địa phương quản lý;

- Tăng cường quản lý hoạt động vận tải ngay từ đầu bến, bãi, nhà ga; công bố số điện thoại đường dây nóng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhằm tiếp nhận, kịp thời xử lý các phản ánh của người dân về tình hình trật tự, an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ trên địa bàn.

7. Giao Bộ Công an theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện Công điện này, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước 15h00 ngày 02/9/2026.

Theo baochinhphu.vn