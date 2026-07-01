Nguy cơ mất an toàn tại công trình xây dựng

Thời gian qua, tại một số công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh vẫn còn tình trạng người lao động làm việc trên cao nhưng không được trang bị hoặc không sử dụng đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động như mũ bảo hộ, găng tay, dây đai an toàn. Nhiều công nhân vẫn thi công trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn lao động và ảnh hưởng đến sức khỏe.

Người lao động làm việc trên cao tại công trình xây dựng Trường Tiểu học Văn Quán, xã Tiên Lữ chưa sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn lao động.

Qua ghi nhận thực tế, tại một số công trình vẫn xuất hiện hình ảnh công nhân làm việc trên giàn giáo hoặc mái công trình nhưng không đội mũ bảo hộ, không sử dụng dây đai an toàn theo quy định. Việc thiếu hoặc sử dụng không đầy đủ phương tiện bảo hộ, cùng với sự chủ quan trong quá trình thi công, làm tăng nguy cơ mất an toàn lao động, nhất là đối với các hạng mục thi công trên cao.

Thực trạng này cho thấy vẫn còn một số đơn vị thi công chưa thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát tại một số công trường còn chưa thường xuyên; một bộ phận người lao động chưa chấp hành đầy đủ các quy trình, quy định về bảo đảm an toàn trong thi công.

Người lao động làm việc trên cao tại một công trình xây dựng trên địa bàn phường Vĩnh Phúc khi chưa sử dụng đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động.

Để hạn chế tai nạn lao động, các chủ đầu tư và nhà thầu cần trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ cho người lao động; tăng cường huấn luyện, phổ biến quy trình an toàn; giám sát chặt chẽ việc chấp hành các quy định trong quá trình thi công, đồng thời bố trí thời gian làm việc phù hợp với điều kiện thời tiết.

Cùng với đó, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, góp phần bảo đảm an toàn tại các công trình xây dựng.

Nguyễn Toàn