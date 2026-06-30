Xã Long Cốc chủ động đảm bảo an toàn giao thông mùa thiên tai

Mỗi mùa mưa bão, xã Long Cốc lại đứng trước nguy cơ chia cắt giao thông do nước lũ dâng cao trên hệ thống sông suối dày đặc. Nhiều cầu, ngầm tràn bị ngập, taluy sạt lở, đường giao thông hư hỏng, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân. Trước thực tế đó, địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân.

Ngầm tràn vượt lũ Múc Thanh Phú có độ dốc lớn, mặt ngầm hẹp, khiến các phương tiện gặp nhiều khó khăn khi tránh nhau.

Khảo sát thực tế tại ngầm tràn vượt lũ ở khu Múc Thanh Phú, xã Long Cốc cho thấy, đây là vị trí tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Do nằm ở khúc cua gấp, địa hình có độ dốc lớn nên các phương tiện, đặc biệt là xe có trọng tải lớn, gặp nhiều khó khăn khi lưu thông. Đáng chú ý, hai bên ngầm tràn chưa được lắp đặt hệ thống lan can, rào chắn bảo vệ. Theo người dân địa phương, mỗi khi xảy ra mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về nhanh, tràn qua mặt ngầm khiến các phương tiện không thể lưu thông, khu vực này dễ bị chia cắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Anh Nguyễn Tuấn Anh, lái xe tải thường xuyên lưu thông trên tuyến đường cho biết: “Việc di chuyển qua ngầm tràn này rất nguy hiểm vì ngầm nằm ở vị trí thấp, độ dốc lớn nên khi xuống dốc rất khó xử lý. Mỗi lần qua đây, lái xe phải quan sát thật kỹ. Đặc biệt, nếu gặp xe đi ngược chiều thì việc tránh nhau rất khó, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn”.

Rác thải và cành cây làm tắc nghẽn hệ thống cống thoát nước, khiến dòng chảy bị ách tắc.

Mặc dù hệ thống giao thông trên địa bàn xã Long Cốc cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, song do đặc thù địa hình đồi núi, nhiều tuyến đường có độ dốc lớn, đi qua suối và ngầm tràn nên luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão. Các công trình giao thông được đầu tư từ nhiều năm trước hiện đã xuống cấp. Mỗi khi xảy ra mưa lớn kéo dài, tình trạng sạt lở taluy, xói lở lề đường, ngập úng cục bộ và nước lũ dâng cao tại các cầu, ngầm tràn thường xuyên xảy ra, gây gián đoạn giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của người dân.

Qua rà soát, trên địa bàn xã hiện có khoảng 20 ngầm tràn qua suối chưa được đầu tư xây dựng cầu. Trong đó, gần một nửa số ngầm đã xuống cấp cần được cải tạo, nâng cấp. Đáng lo ngại nhất là 6 ngầm tràn trên tuyến tỉnh lộ 316D đi qua các khu Múc Thanh Phú, Dát Vảo, Lương Sơn, Đồng Giang, Mận Gạo và Khang Lèn. Mỗi khi mưa lũ, nước dâng cao khiến các ngầm bị ngập sâu, giao thông bị chia cắt, cô lập hoàn toàn các khu dân cư thuộc xã Vinh Tiền cũ và các khu vực lân cận.

Ngầm tràn vượt lũ Dát Vảo hiện đã xuống cấp tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ông Hà Văn Kiểm – Trưởng khu Dát Vảo trăn trở: “Vào mùa mưa bão, chỉ cần mưa lớn kéo dài là nước lũ dâng rất nhanh, ngập mặt ngầm tràn, giao thông bị chia cắt. Người dân không thể đi lại, việc sản xuất cũng bị ảnh hưởng. Nhiều vị trí còn xảy ra sạt lở taluy, hư hỏng đường dẫn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và cô lập khu dân cư”.

Trước thực trạng trên, UBND xã Long Cốc đã chủ động xây dựng phương án phòng, chống thiên tai; tổ chức kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ mất an toàn; cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí xung yếu, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời khắc phục các sự cố phát sinh. Cùng với các giải pháp trước mắt, địa phương cũng kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm đầu tư nâng cấp hệ thống ngầm tràn, xây dựng cầu tại các vị trí trọng điểm nhằm bảo đảm giao thông thông suốt, giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ an toàn cho người dân trong mùa mưa bão.

Đồng chí Nguyễn Duy Quân - Phó Chủ tịch UBND xã Long Cốc cho biết: “Để chủ động bảo đảm an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão, UBND xã Long Cốc kiến nghị các cấp, ngành quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp các cầu, ngầm tràn đã xuống cấp, đặc biệt là xây dựng hệ thống cầu thay thế các ngầm tràn trên tuyến tỉnh lộ 316D nhằm khắc phục tình trạng chia cắt giao thông, cô lập khu dân cư mỗi khi mưa lũ".

Nhiều hạng mục của công trình bị hư hỏng, cột tiêu giao thông gãy đổ, ảnh hưởng đến an toàn của người và phương tiện.

Cùng với đó, địa phương đề nghị tăng cường đầu tư hệ thống biển báo, cọc tiêu, rào chắn, đèn cảnh báo tại các vị trí xung yếu; thường xuyên kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình giao thông để kịp thời phát hiện, xử lý những điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng, mất an toàn. Địa phương cũng mong muốn được hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích ở cơ sở.

Về phía địa phương, xã sẽ tiếp tục rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn, xây dựng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân không lưu thông qua cầu, ngầm tràn khi nước lũ dâng cao, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Đức Anh