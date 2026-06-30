Hiền Quan: Yêu cầu Công ty TNHH khai thác, thăm dò khoáng sản Việt Hùng khắc phục vi phạm trước ngày 5/7/2026

Đồng chí Nguyễn Chí Thắng - Bí thư Đảng ủy xã Hiền Quan cho biết: Kiểm tra việc khắc phục vi phạm của Công ty TNHH khai thác, thăm dò khoáng sản Việt Hùng tại khu 20 (xã Bắc Sơn cũ) theo Kết luận số 07-KL/ĐU ngày 17/6/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hiền Quan và cam kết chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy xã (tại hội nghị đối thoại đột xuất, trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân khu 20), xã yêu cầu Công ty phải khắc phục xong các vi phạm trước ngày 5/7/2026.

Bí thư Đảng ủy xã Hiền Quan cùng các lực lượng chức năng của UBND xã kiểm tra thực địa việc khắc phục sai phạm của Công ty TNHH khai thác, thăm dò khoáng sản Việt Hùng.

Kết quả kiểm tra cho thấy, đến hết ngày 29/6/2026, Công ty TNHH khai thác, thăm dò khoáng sản Việt Hùng đã cơ bản hoàn thành các nội dung khắc phục, trả lại nguyên trạng ban đầu khu vực. Cụ thể, đã thực hiện việc tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc, thu dọn vật liệu, san gạt mặt bằng, thanh thải toàn bộ khối lượng cát chứa trên mái kè.

Còn lại một số nội dung thực hiện chưa triệt để như: Nạo vét mương dẫn dòng nước mặt đỉnh kè; vệ sinh cát lẫn đất trên mái kè; khôi phục đường dẫn, tạo lối lên xuống bến đò cũ.

Công ty đang tiếp tục khắc phục những tồn tại trên địa bàn khu 20, xã Bắc Sơn cũ (nay là xã Hiền Quan).

Bí thư Đảng ủy xã Hiền Quan yêu cầu: Công ty TNHH khai thác, thăm dò khoáng sản Việt Hùng tiếp tục hoàn thành những phần việc còn lại trước ngày 5/7/2026. Đề nghị UBND xã, các phòng, ban chuyên môn tiếp tục giám sát các nội dung khắc phục vi phạm; đồng thời tăng cường công tác quản lý nhà nước, thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản trên địa bàn, không để tái diễn hoặc phát sinh vi phạm.

Đồng thời đề nghị người dân trong xã tiếp tục phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát, kịp thời phản ánh những vụ việc, nội dung có dấu hiệu vi phạm để cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết.

Từ đó, góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm phát triển sản xuất và ổn định cuộc sống.

Minh Tự