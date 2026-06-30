Xác minh hoạt động sản xuất gây ô nhiễm môi trường theo đơn đề nghị công dân

Ông Vũ Văn Tạo và một số hộ dân khu Tân Thịnh, Tân Long, Hưng Tiến, xã Đoan Hùng có đơn gửi tới Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ phản ánh về việc: Công ty TNHH Thanh Lam và Công ty TNHH Bảo Gia Lợi Phú Thọ hoạt động trên địa bàn khu Tân Thịnh, xã Đoan Hùng, trong quá trình sản xuất đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của bà con Nhân dân.

Người dân phản ánh hoạt động sản xuất của Công ty TNHH Thanh Lam và Công công ty TNHH Bảo Gia Lợi Phú Thọ gây ô nhiễm môi trường.

Thực trạng xả khói ra môi trường của 2 doanh nghiệp.

Ý kiến từ các hộ dân và sự vào cuộc của chính quyền địa phương

Theo phản ánh của ông Vũ Văn Tạo và một số hộ dân ở khu Tân Thịnh, Tân Long, Hưng Tiến, Công ty TNHH Thanh Lam chuyên sản xuất, chế biến các sản phẩm từ gỗ về đây hoạt động từ trước năm 2015. Sau đó, doanh nghiệp này cho Công ty TNHH Bảo Gia Lợi Phú Thọ thuê một phần diện tích đất để sản xuất, kinh doanh than không khói từ năm 2015. Trong quá trình hoạt động sản xuất, cả 2 doanh nghiệp này đã xả khói, bụi, chất thải gây ô nhiễm môi trường sống.

Đặc biệt, phần tro xỉ, rác thải sau đốt lò của Công ty TNHH Bảo Gia Lợi Phú Thọ chưa được xử lý triệt để mà tập kết, xả ra khu vực taluy đất của đơn vị. Khi có mưa hoặc đầy lên, chất thải tràn ra ruộng xung quanh, gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của các hộ dân. Thực trạng này đã được người dân phản ánh tới doanh nghiệp, chính quyền địa phương nhưng đến nay chưa được giải quyết triệt để.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND xã Đoan Hùng đã chỉ đạo Công an xã, phòng chuyên môn tiến hành kiểm tra, xác minh độc lập đối với hoạt động của từng doanh nghiệp. Đối với Công ty TNHH Thanh Lam, địa phương đang kiểm tra, xác định ranh giới đất thuộc phạm vi được cấp phép sử dụng để tăng cường công tác quản lý.

Đối với Công ty TNHH Bảo Gia Lợi Phú Thọ, công an xã Đoan Hùng đã tiến hành kiểm tra, lấy mẫu ngẫu nhiên để quan trắc môi trường. Kết quả phân tích cho thấy các chỉ số về tiếng ồn, khí thải, khói bụi đều đảm bảo theo quy chuẩn cho phép. Tuy nhiên, do thiếu xót về thủ tục hành chính, đơn vị đã bị xử phạt hành chính đối với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định.

Đồng chí Lâm Trần Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng cho biết: “Qua kiểm tra thực tế, địa phương cũng xác định trong quá trình sản xuất gỗ và than của 2 doanh nghiệp, ít nhiều cũng có ảnh hưởng, tác động tới môi trường, nhất là khói bụi. Vì vậy, bộ phận chuyên môn của địa phương đã tư vấn, hướng dẫn 2 doanh nghiệp cải tạo hệ thống thu khói, bụi theo công nghệ hiện đại hơn nhằm đảm bảo thuận tiện khi lấy mẫu quan trắc và giảm thiểu tác động đến môi trường xung quanh”.

Thực trạng xả chất thải rắn ra môi trường của Công ty TNHH Bảo Gia Lợi Phú Thọ.

Xã Đoan Hùng kiểm tra hoạt động sản xuất và xử lý chất thải công ty TNHH Bảo Gia Lợi Phú Thọ.

Phát triển sản xuất cần đi đôi với bảo vệ môi trường

Qua nắm bắt thực tế tại Công ty TNHH Thanh Lam cho thấy, trong quá trình hoạt động, đơn vị đã đầu tư hệ thống hút, xử lý bụi theo quy định và thực hiện quan trắc môi trường định kỳ 6 tháng/1 lần. Kết quả quan trắc 6 tháng cuối năm 2025 do doanh nghiệp cung cấp cho thấy các chỉ số đều đạt tiêu chuẩn quy định. Đối với đợt quan trắc 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã gửi mẫu nhưng hiện chưa có kết quả.

Ông Vũ Thanh Bằng - Giám đốc công ty khẳng định: “Đặc thù sản xuất gỗ nên hầu như không phát sinh nước thải ra môi trường. Đối với phản ánh liên quan đến khói, bụi, sau khi tiếp nhận ý kiến của người dân, doanh nghiệp đã tiến hành kiểm tra và đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý tiên tiến hơn nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường”.

Có mặt tại khu vực sản xuất của công ty TNHH Bảo Gia Lợi Phú Thọ có thể thấy khói được xả ra từ hoạt động ép than khá dày đặc. Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, tuy các chỉ số đều trong ngưỡng cho phép, nhưng doanh nghiệp đang triển khai cải tạo, xây dựng hệ thống thu khói, bụi theo công nghệ tiên tiến hơn nhằm đảm bảo môi trường trong lành và dự kiến trong vòng 2-3 tháng sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bà Phạm Thị Duyên - Giám đốc Công ty TNHH Bảo Gia Lợi Phú Thọ cho biết thêm: Mọi nguyên liệu được sử dụng đốt lấy khói để ép than đều từ tự nhiên, nên tro than khi xả ra môi trường không làm ảnh hưởng đến chất đất hay cây cối hoa màu. Tuy nhiên, trước phản ánh của người dân, doanh nghiệp dự kiến sẽ xây dựng tường rào bao quanh khu vực sản xuất để tránh rác thải xô xuống khu vực ruộng đất của Nhân dân, đồng thời xây dựng phương án di chuyển rác thải thường xuyên.

Công ty TNHH Thanh Lam lắp đặt hệ thống thu khói, bụi theo công nghệ mới.

Công ty TNHH Bảo Gia Lợi Phú Thọ thi công hệ thống thu khói mới.

Luôn quan tâm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động, phát triển nhằm giải quyết việc làm cho lao động địa phương, tuy nhiên lãnh đạo địa phương cũng khẳng định phát triển sản xuất cần đi đôi với bảo vệ môi trường sống. Theo đồng chí Lâm Trần Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Đoan Hùng: “Thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục giao phòng chuyên môn cùng với khu dân cư kiểm tra, giám sát việc đảm bảo thực hiện các quy định về môi trường của hai đơn vị này, nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân quanh khu vực”.

Một nội dung khác được người dân khu Tân Thịnh, xã Đoan Hùng phản ánh: Tuyến đường liên xã đi qua khu Tân Thịnh được đầu tư xây dựng, thảm nhựa và đưa vào sử dụng từ tháng 5/2025, nhưng chưa đầy một năm đã xuất hiện nhiều vị trí nứt, lún mặt đường và có 11 điểm bị vỡ nắp cống, rãnh thoát nước, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo phản ánh của người dân, nguyên nhân là xe chở gỗ, nguyên vật liệu quá khổ, quá tải thường xuyên lưu thông qua khu vực. Về việc này, UBND xã Đoan Hùng cho biết đang tiến hành kiểm tra thực địa, đánh giá mức độ hư hỏng tại các vị trí và sớm tiến hành sửa chữa khắc phục để đảm bảo việc đi lại của người dân được thuận lợi và an toàn.

Hà Dung