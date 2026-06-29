Thực hiện trả lương, thu nhập theo kết quả đánh giá cán bộ theo KPI

Chính phủ yêu cầu hoàn thành bộ KPI đánh giá cán bộ, thực hiện trả lương, thu nhập theo kết quả đánh giá.

Thực hiện trả lương, thu nhập theo kết quả đánh giá cán bộ. Ảnh: Phạm Đông

Nội dung này được nêu trong Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 27.6.2026 của Chính phủ về cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại để thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Chính phủ yêu cầu các bộ, địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp để thu hút tối đa các nguồn lực xã hội cho tăng trưởng.

Tiếp tục hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, tính chủ động, tự chủ của địa phương.

Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; rà soát, đánh giá tính khả thi trong thực hiện nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, phân bổ biên chế theo khối lượng công việc, rõ trách nhiệm cá nhân.

Hoàn thiện hạ tầng số, xây dựng dữ liệu và quản lý, điều hành, liên thông; xây dựng, vận hành khung năng lực cán bộ xã, phường; hoàn thành Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ (KPI).

Tập trung tổng rà soát hệ thống pháp luật; trình Quốc hội 17 dự án Luật, pháp lệnh vào Kỳ họp tháng 8.2026 và khoảng 30 dự án Luật, pháp lệnh vào Kỳ họp tháng 10.2026; đẩy nhanh việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các luật, nghị quyết, không để phát sinh “khoảng trống” pháp lý.

Hoàn thiện hạ tầng số, xây dựng dữ liệu và quản lý, điều hành, liên thông; xây dựng, vận hành khung năng lực cán bộ xã, phường; Bộ KPI đánh giá cán bộ, thực hiện trả lương, thu nhập theo kết quả đánh giá cán bộ.

Hoàn thành công tác quy hoạch, tạo lập không gian, các vùng động lực phát triển mới từ các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm.

Bộ Nội vụ, các địa phương theo dõi, nắm bắt tình hình lao động, việc làm, dự báo nhu cầu lao động theo vùng, ngành; có phương án điều tiết phù hợp, cơ chế điều phối, kết nối, đào tạo nhanh và thu hút lao động để bảo đảm nhân lực, nhất là cho các dự án đầu tư công và các công trình trọng điểm, tránh tình trạng thiếu hụt nhân lực làm chậm tiến độ giải ngân và thi công các dự án và không để xảy ra mất cân đối cung - cầu lao động cục bộ.

Bộ Nội vụ nghiên cứu điều chỉnh phù hợp các quy định về cấp giấy phép lao động (cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam và người Việt Nam ra nước ngoài) để đáp ứng nhu cầu lao động trong nước, phục vụ tăng trưởng 2 con số.

Bộ Tài chính phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo dõi việc thực hiện cam kết mở rộng đầu tư của doanh nghiệp khi khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền giải quyết.

Theo laodong.vn