Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông tại ngã 5 Nghĩa Hưng

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Thời gian qua, tại vòng xuyến ngã 5 Nghĩa Hưng (xã Vĩnh Hưng) xuất hiện tình trạng người dân tập kết vật liệu xây dựng bên trong vòng xuyến giao thông. Bên cạnh đó, nhiều ô tô thường xuyên dừng, đỗ trong khu vực này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Tình trạng tập kết vật liệu xây dựng bên trong vòng xuyến ngã 5 Nghĩa Hưng làm che khuất tầm nhìn, ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện.
Đây là nút giao kết nối với Quốc lộ 2, có lưu lượng người và phương tiện qua lại rất lớn. Việc tập kết vật liệu xây dựng, dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định làm hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông, ảnh hưởng đến việc lưu thông qua nút giao. Đáng nói, tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.
Ô tô dừng, đỗ ngay khu vực vòng xuyến ngã 5 Nghĩa Hưng, gây cản trở tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Đề nghị chính quyền địa phương và lực lượng chức năng sớm kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để chấm dứt tình trạng chiếm dụng vòng xuyến giao thông, từ đó, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại khu vực.
Nguyễn Toàn
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