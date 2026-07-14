Hướng dẫn xếp lương, xếp ngạch cán bộ, công chức cấp xã

Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, làm rõ nguyên tắc xếp lương đối với cán bộ cấp xã, tỉ lệ xếp ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và điều kiện xếp ngạch theo quy định mới.

Xếp lương theo ngạch công chức

Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 6929/BNV-CCVC gửi Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn việc xếp ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm, làm rõ nguyên tắc xếp lương đối với cán bộ cấp xã, tỉ lệ xếp ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp và điều kiện xếp ngạch theo quy định mới.

Theo đó, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm chức danh, vị trí công tác.

Đối với việc xếp lương theo ngạch công chức đối với chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Bộ Nội vụ dẫn quy định Điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Theo đó, cán bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương chuyên môn, nghiệp vụ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì được xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo của chức danh đang đảm nhiệm.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ đề nghị địa phương căn cứ Quy định số 368-QĐ/TW ngày 08/9/2025 của Bộ Chính trị về Danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị và khoản 3 Điều 9 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP để tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định việc xếp lương ở ngạch công chức tương ứng theo đúng thẩm quyền.

Bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp

Đối với việc xếp ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương đối với cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc cấp tỉnh, Bộ Nội vụ cho biết tỉ lệ được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP quy định về vị trí việc làm công chức.

Việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng đối với công chức đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương trước ngày 01/7/2025 thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP.

Theo đó, trường hợp cơ quan sử dụng có số lượng thực tế vượt quá tỉ lệ quy định tại Nghị định này thì cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc sắp xếp, bố trí để bảo đảm sau ngày 01/7/2027 thực hiện đúng tỉ lệ theo quy định.

Trong thời gian này, không thực hiện việc thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ từ thấp lên cao đối với những vị trí việc làm đã vượt quá tỉ lệ theo quy định.

Đối với người đứng đầu và cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương theo quy định tại tại điểm b khoản 2 Điều 8 và điểm b khoản 3 Điều 9 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP.

Cụ thể, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, bao gồm cả Trung tâm Phục vụ hành chính công, được bố trí 100% ở ngạch chuyên viên chính và tương đương.

Đối với cấp phó người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp xã, tỉ lệ xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương không vượt quá 50% tổng số cấp phó của toàn bộ cơ quan chuyên môn thuộc cấp xã, bao gồm cả Trung tâm Phục vụ hành chính công, theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Xếp ngạch theo vị trí việc làm, không căn cứ thời gian giữ ngạch

Một trong những nội dung đáng chú ý của công văn là hướng dẫn về điều kiện, tiêu chuẩn xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với công chức được bố trí vào vị trí việc làm chuyên viên chính và tương đương.

Theo Bộ Nội vụ, nguyên tắc xếp ngạch công chức được thực hiện theo đúng vị trí việc làm. Công chức được bố trí vào vị trí việc làm nào thì được xếp ngạch tương ứng với vị trí việc làm đó; việc xếp ngạch phải căn cứ vào bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm (Điểm a khoản 1 Điều 9 Nghị định số 361/2025/NĐ-CP 1uy định về vị trí việc làm công chức).

Việc thay đổi vị trí việc làm phải bảo đảm còn chỉ tiêu theo vị trí việc làm đã được phê duyệt; công chức được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước đó; không thuộc trường hợp đang bị xử lý kỷ luật, điều tra, truy tố hoặc xét xử.

Đồng thời đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ chuyên môn theo bản mô tả và khung năng lực của vị trí việc làm dự kiến bố trí (Khoản 2 Điều 23 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức).

Căn cứ các quy định nêu trên, khi xếp ngạch chuyên viên chính và tương đương theo vị trí việc làm đối với công chức không yêu cầu điều kiện về thời gian giữ ngạch thấp hơn liền kề, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức như quy định trước đây.

Điều kiện, tiêu chuẩn xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm được căn cứ vào bản mô tả công việc, khung năng lực của vị trí việc làm đó.

Theo chinhphu.vn