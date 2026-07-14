Mong mỏi xóa “điểm đen” giao thông tại ngã tư xã Vạn Xuân

Nằm trên tuyến đường liên vùng mới đưa vào khai thác chưa đầy một năm, nút giao giữa đường liên vùng tại Km2+00 với tuyến đường dân sinh liên thôn thuộc địa bàn thôn 30 và thôn 35, xã Vạn Xuân đang trở thành “điểm đen” về tai nạn giao thông, khiến người dân địa phương luôn sống trong tâm trạng bất an. Chỉ trong thời gian ngắn, khu vực này đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người, gióng lên hồi chuông cảnh báo về những bất cập cần sớm được khắc phục.

Biển báo bị che khuất, tầm nhìn hạn chế khiến khu vực ngã tư giao cắt giữa đường liên vùng tại Km2+00 với tuyến đường dân sinh liên thôn thuộc địa bàn thôn 30 và thôn 35 (xã Vạn Xuân) trở thành "điểm đen" tai nạn giao thông.

Đáng lo ngại, chỉ trong vài tuần của tháng 5 và tháng 6/2026, tại nút giao này đã xảy ra hai vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của bốn người. Sau mỗi vụ việc đau lòng, nỗi lo lắng của người dân địa phương lại càng gia tăng khi những nguy cơ mất an toàn giao thông tại đây vẫn chưa được xử lý triệt để.

Ông Đặng Văn Chi - Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn 30, xã Vạn Xuân cho biết, cả hai vụ tai nạn nghiêm trọng đều xảy ra vào khoảng từ 21 giờ 30 đến 22 giờ, thời điểm lưu lượng phương tiện không lớn nhưng khu vực rất tối. Một số lái xe chủ quan, chạy với tốc độ cao, không kịp xử lý tình huống khi đến nút giao nên hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Trong đó, một vụ làm một người tử vong, vụ còn lại khiến ba học sinh thiệt mạng.

Những vụ tai nạn liên tiếp xảy ra đã khiến người dân sinh sống quanh khu vực luôn nơm nớp lo sợ mỗi khi lưu thông qua đây. Ông Trần Văn Thắng, người dân thôn 30 chia sẻ: Chúng tôi thường xuyên đi lại, buôn bán qua tuyến đường này. Với người dân địa phương, đây thực sự là một “ngã tư tử thần” bởi mức độ nguy hiểm rất lớn. Mỗi lần qua đây, ai cũng phải hết sức dè chừng.

Người dân trong khu vực mong muốn các cơ quan chức năng sớm có những biện pháp cụ thể để xóa "điểm đen" mất an toàn giao thông tại đây.

Khảo sát thực tế cho thấy, tuyến đường liên vùng được đầu tư với mặt đường rộng, bằng phẳng, nhiều đoạn thẳng, tạo điều kiện cho các phương tiện lưu thông với tốc độ cao. Tuy nhiên, tại vị trí giao cắt với đường dân sinh, tầm nhìn của người điều khiển phương tiện bị hạn chế do cây cối che khuất. Khu vực này chưa được lắp đặt đèn tín hiệu giao thông, hệ thống chiếu sáng ban đêm còn thiếu, trong khi biển cảnh báo được bố trí quá gần nút giao nên người điều khiển phương tiện không đủ thời gian quan sát và xử lý tình huống.

Ông Tưởng Văn Tâm, người dân xã Vạn Xuân cho biết, mỗi lần sang đường, người dân đều phải dừng quan sát rất lâu mới dám di chuyển. Phương tiện trên đường liên vùng chạy với tốc độ cao, trong khi người từ đường nhánh đi ra lại bị cây cối che khuất tầm nhìn nên nguy cơ xảy ra va chạm luôn hiện hữu.

Theo đồng chí Vũ Văn Thực - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn 30, người dân hai thôn 30 và 35 cùng nhiều hộ dân thường xuyên lưu thông trên tuyến đường đều mong muốn các cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông tại khu vực này. Cụ thể, cần nghiên cứu lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, bổ sung đèn chiếu sáng, lắp camera giám sát, đồng thời phát quang cây cối, giải tỏa vật cản che khuất tầm nhìn để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

An toàn giao thông là hạnh phúc của mỗi gia đình. Vì vậy, cùng với việc tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, việc khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại nút giao giữa đường liên vùng Km2+00 với tuyến đường dân sinh liên thôn thuộc xã Vạn Xuân là yêu cầu cấp thiết.

Việc bổ sung đèn tín hiệu, cắm lại biển cảnh báo từ xa, sơn gờ giảm tốc, phát quang hành lang giao thông và tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn sẽ góp phần xóa “điểm đen” tai nạn, bảo vệ tính mạng người dân và trả lại sự bình yên cho tuyến đường.

Lê Hoàng