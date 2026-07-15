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Cần chấm dứt tình trạng đổ rác thải tràn lan khu vực gần cầu Bờ Chè

Tại Km0+362.34m, gần cầu Bờ Chè (thôn Thông, xã Tam Dương), tình trạng người dân tự ý đổ rác thải sinh hoạt diễn ra khá phổ biến, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cần chấm dứt tình trạng đổ rác thải tràn lan khu vực gần cầu Bờ ChèRác thải sinh hoạt bị đổ tràn lan dọc tuyến đường gần cầu Bờ Chè (thôn Thông, xã Tam Dương).

Ghi nhận tại hiện trường, rác thải sinh hoạt được đựng trong túi ni lông, bao tải rồi tập kết thành nhiều đống dọc lề đường, thậm chí tràn xuống lòng đường. Nhiều túi rác bị rách, nước rỉ từ rác chảy ra ngoài, bốc mùi khó chịu, đặc biệt trong những ngày thời tiết nắng nóng.

Cần chấm dứt tình trạng đổ rác thải tràn lan khu vực gần cầu Bờ ChèNhiều túi rác thải sinh hoạt đã phân hủy, nước rỉ chảy ra ngoài, gây ô nhiễm môi trường.

Đáng chú ý, tại khu vực này đã được cắm biển “Khu vực cấm đổ rác”, kèm quy định xử phạt đối với hành vi đổ rác không đúng nơi quy định theo Nghị định số 45/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm vẫn tiếp diễn.

Cần chấm dứt tình trạng đổ rác thải tràn lan khu vực gần cầu Bờ ChèBiển cấm đổ rác đã được lắp đặt tại khu vực, song tình trạng vi phạm vẫn tái diễn.

Rác thải tập kết tự phát không chỉ gây mất vệ sinh môi trường mà ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện tham gia giao thông khá lớn, việc rác lấn chiếm lề đường, lòng đường có thể làm hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Để xử lý dứt điểm tình trạng trên, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm mỹ quan và an toàn giao thông.

Nguyễn Toàn


Nguyễn Toàn

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Nguy cơ mất an toàn giao thông Rác thải sinh hoạt Đổ rác không đúng nơi quy định Ô nhiễm môi trường Vệ sinh môi trường Thời tiết nắng nóng Xử lý dứt điểm Tuyên truyền Xử lý nghiêm Cầu
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