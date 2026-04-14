Sau đợt nắng nóng, cá chết rải rác ở hồ Công viên Văn Lang

Sau đợt nắng nóng kéo dài vào trung tuần tháng 4/2026, tại hồ thuộc Công viên Văn Lang đã xuất hiện tình trạng cá chết rải rác, gây ảnh hưởng đến môi trường và sinh hoạt của người dân.

Theo ghi nhận của người dân đi thể dục quanh hồ, hiện tượng cá chết xuất hiện trong những ngày gần đây. Anh Nguyễn Trường Quân cho biết, tại khu vực đối diện Khách sạn Sài Gòn - Phú Thọ (đường Trần Phú) và khu vực Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ (đường Nguyễn Tất Thành), nhiều cá mè có trọng lượng khoảng 6-7 lạng/con chết rải rác, đang trong quá trình phân hủy và bốc mùi khó chịu.

Đây không phải là lần đầu xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt ở hồ công viên Văn Lang. Mỗi khi thay đổi thời tiết hoặc nắng nóng thường xuất hiện hiện tượng này.

Cá bị chết chủ yếu là cá mè, có trọng lượng từ 6-7 lạng một con.

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ, ông Nguyễn Trung Tuyến - Giám đốc Đài Khí tượng Thuỷ văn Phú Thọ cho rằng, nguyên nhân bước đầu có thể do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nước hồ có dấu hiệu ô nhiễm, xuất hiện hiện tượng sủi bọt, làm giảm lượng ô xi hòa tan trong nước. Trong khi đó, cá mè là loài sinh sống và kiếm ăn ở tầng mặt nên dễ bị ảnh hưởng, dẫn đến chết.

Tuy nhiên, ông Tuyến cho biết thêm, thời tiết là nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt, muốn biết nước hồ ô nhiễm mức độ nào, có làm ảnh hưởng đến môi sinh hay không cần phải lấy mẫu nước và xét nghiệm mới có kết quả chính xác.

Minh Tự