Cảnh báo nguy cơ mất an toàn giao thông khu vực cổng trường

Tại khu vực cổng Trường Tiểu học Dị Nậu và Trường THCS Dị Nậu trên địa bàn xã Thọ Văn đang đối mặt với nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT) khi tuyến ĐT.316M hằng ngày có lượng lớn xe khai thác, vận chuyển khoáng sản lưu thông. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có giải pháp đồng bộ, kịp thời nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh và người dân.

Theo phản ánh của người dân và các nhà trường, tuyến ĐT.316M đoạn qua khu vực cổng Trường Tiểu học Dị Nậu và Trường THCS Dị Nậu có mật độ phương tiện lớn, trong đó đáng lo ngại là các xe tải trọng lớn chở đất, đá phục vụ hoạt động khai thác khoáng sản.

Vào các khung giờ cao điểm đầu giờ học buổi sáng, tan học buổi trưa và cuối giờ chiều, xe tải nặng di chuyển đan xen với học sinh, phụ huynh đưa đón con em, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT rất cao.

Học sinh Trường THCS Dị Nậu xếp hàng ngay ngắn, quan sát các phương tiện lưu thông để sang đường an toàn.

Trường Tiểu học Dị Nậu nằm cạnh Trường THCS Dị Nậu với tổng số gần 860 học sinh. Có mặt tại khu vực 2 cổng trường vào giờ học sinh tan học buổi trưa, phóng viên chứng kiến nhiều xe trọng tải lớn chạy nối đuôi nhau.

Dù tuyến đường đã được cắm biển cảnh báo khu vực trường học, song với đặc thù xe trọng tải lớn, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ xảy ra va chạm giao thông, nhất là đối với học sinh tiểu học và THCS vẫn luôn thường trực.

Bà Tạ Thị Minh ở khu 8 chia sẻ: Dù cháu tôi học lớp 8 có thể tự đi xe đạp đến trường, nhưng hàng ngày tôi vẫn phải dành thời gian trực tiếp đưa đón cháu vì lo lắng nguy cơ mất ATGT.

Trước thực trạng trên, ngay sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, theo chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức buổi làm việc với lãnh đạo 2 Công ty khai thác khoáng sản, trưởng các khu dân cư số 3, số 4 và lãnh đạo Công an xã để tìm giải pháp bảo đảm ATGT khu vực cổng trường.

UBND xã yêu cầu 2 Công ty cam kết ngừng vận chuyển vật liệu vào giờ cao điểm (đến trường và tan trường của học sinh) để đảm bảo ATGT và hạn chế vận chuyển vào giờ giữa trưa và sau 20 giờ đến trước 5 giờ sáng, không ảnh hưởng đến giờ nghỉ của người dân.

Ngày 17/12, Sở Xây dựng, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, UBND xã và Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Phú Thọ đã kiểm tra việc đảm bảo ATGT tại khu vực cổng Trường Tiểu học Dị Nậu và Trường THCS Dị Nậu và đề nghị UBND xã Thọ Văn cần rà soát, bổ sung một số hạng mục như: Biển “đi chậm”, gờ giảm tốc, vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, vạch mắt võng trước cổng trường theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ nhằm góp phần đảm bảo trật tự ATGT.

Ban ATGT xã Thọ Văn đã triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, ATGT, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm là xử lý các điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, trong đó có khu vực trường học. Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm; đồng thời phối hợp với nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh.

Phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Dị Nậu đội mũ bảo hiểm cho con khi tan trường.

Trao đổi với phóng viên, cô giáo Nguyễn Thị Hằng - Hiệu trưởng Trường THCS Dị Nậu cho biết: Trong khi chờ các giải pháp lâu dài về hạ tầng và tổ chức giao thông, nhà trường xác định phải chủ động bảo đảm an toàn cho học sinh bằng những việc làm cụ thể.

Trường đã phân công bảo vệ, giáo viên, đội cờ đỏ trực tại cổng trường vào giờ cao điểm, phối hợp với phụ huynh hướng dẫn học sinh xếp hàng, sang đường đúng nơi quy định, nhắc nhở các em chấp hành nghiêm Luật Trật tự, ATGT đường bộ.

Cùng quan điểm đó, cô giáo Phan Thị Mỹ Trường - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Dị Nậu cho biết: Nhà trường đã lồng ghép nội dung giáo dục ATGT vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, giờ học ngoại khóa; tổ chức ký cam kết chấp hành ATGT đối với học sinh và phụ huynh.

Đồng thời, nhà trường thường xuyên trao đổi với chính quyền địa phương, lực lượng công an xã để kịp thời nắm bắt tình hình, phối hợp xử lý khi có diễn biến phức tạp. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp khai thác khoáng sản chấp hành nghiêm quy định về thời gian, tốc độ lưu thông, trong đó tránh các khung giờ cao điểm học sinh đến và tan trường.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường - Trưởng phòng Kinh tế xã Thọ Văn cho biết: Trước nguy cơ tiềm ẩn mất ATGT tại khu vực cổng trường Tiểu học và THCS Dị Nậu, giải pháp trước mắt là chính quyền địa phương đã phối hợp cùng doanh nghiệp khai thác khoáng sản hỗ trợ toàn bộ kinh phí cho 2 nhà trường để phá dỡ và xây dựng lại cổng trường, tường rào dịch vào phía trong cách lòng đường từ 3-4m nhằm tạo vỉa hè thông thoáng mà trước đây không có.

Qua đó, vừa tạo hành lang an toàn để phụ huynh dừng đỗ trong quá trình đưa đón con; đồng thời giúp học sinh, giáo viên dễ dàng quan sát các phương tiện để tham gia giao thông an toàn.

Sự vào cuộc của chính quyền xã Thọ Văn, các cơ quan chức năng và sự chủ động của nhà trường bước đầu đã thể hiện trách nhiệm trong việc bảo vệ an toàn cho học sinh. Tuy nhiên, để khắc phục triệt để, rất cần sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn nữa giữa địa phương, doanh nghiệp khai thác khoáng sản và các đơn vị quản lý giao thông trong việc tổ chức, điều tiết phương tiện, hoàn thiện hạ tầng, chấp hành nghiêm các quy định về ATGT.

Chỉ khi các giải pháp được thực hiện quyết liệt, thường xuyên và có sự giám sát của cộng đồng, khu vực cổng trường mới thực sự trở thành không gian giao thông an toàn, không để xảy ra những sự việc đáng tiếc.

Hồng Nhung