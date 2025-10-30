Ống kính phóng viên
Sạt lở tại xã Sông Lô đang diễn biến phức tạp

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Sông Lô, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn xã có mưa to, mực nước lên cao không chỉ gây ngập úng cục bộ mà còn làm sạt lở bờ sông Lô thuộc địa bàn thôn Khoái Trung với chiều dài khoảng 1km, chiều rộng có đoạn từ 5 - 7m đất nông nghiệp, lấn sâu vào đất khu dân cư.

Sạt lở tại xã Sông Lô đang diễn biến phức tạp

Nhiều vị trí, sạt lở hiện đã lấn sâu vào đất nông nghiệp từ 5 - 7m

UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) đã có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý sạt lở bờ sông Lô thuộc thôn Khoái Trung và thôn Khoái Thượng, vị trí từ K23+875 đến K24+880.

Trước diễn biến phức tạp của khu vực, UBND xã chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác theo quy định; báo cáo ngay khi phát hiện sự cố để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều và tài sản, tính mạng người dân.

Sạt lở tại xã Sông Lô đang diễn biến phức tạp

Tình trạng sạt lở vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp.

Quan sát của phóng viên, hiện tình trạng sạt lở vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại khu vực sông Lô thuộc các thôn Khoái Trung, Khoái Thượng.

Sạt lở tại xã Sông Lô đang diễn biến phức tạp

Khu vực sạt lở gần cầu Vĩnh Phú.

Sạt lở tại xã Sông Lô đang diễn biến phức tạp

Chiều dài đoạn sạt lở hiện nay khoảng 1km và nguy cơ sạt lở vẫn đang đe dọa khu vực.

Ông Nguyễn Duy Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Sông Lô nhấn mạnh: Trước nguy cơ tiếp tục sạt lở tại khu vực trên, UBND xã Sông Lô đề nghị Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo UBND tỉnh thực hiện Dự án xử lý sạt lở bờ sông Lô như chủ trương đã phê duyệt để đảm bảo an toàn cho toàn tuyến và ngăn chặn nguy cơ sạt lở với diễn biến ngày càng phức tạp.

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng UBND tỉnh Sông Lô Vĩnh Phúc Cơn bão số 10 Xử lý sạt lở bờ sông Nguy cơ phức tạp Môi trường Phóng viên
