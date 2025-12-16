Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy kiểm tra dự án đường Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 16/12, đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án đường Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu và dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy và đoàn công tác dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên công trình thủy điện Hòa Bình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy cùng đoàn công tác kiểm tra thực địa dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Quách Tất Liêm - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Theo báo cáo, dự án Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+000 -Km53+000) trên địa bàn tỉnh đã bàn giao mặt bằng 30,7/31,9km, đạt 96% cho các đơn vị thi công đối với 4 gói thầu xây lắp, còn lại 1,2km dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2025. Dự án có 4 gói thầu xây lắp, tổng giá trị thực hiện khoảng 805,58/8.332 tỷ đồng (không bao gồm dự phòng), đạt 9,67% giá trị hợp đồng. Giải ngân từ đầu dự án đến nay 3.413/8.127,145 tỷ đồng, đạt 41,9%. Giải ngân từ đầu năm 2025 đến nay 2.235/6.058,176 tỷ đồng, đạt 36,9%.

Các đồng chí: Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà động viên các đơn vị thi công dự án.

Tuy nhiên, dự án vẫn đang gặp nhiều khó khăn do triển khai thi công trên địa hình đồi, núi khó khăn, hiểm trở và điều kiện địa chất phức tạp. Quá trình thiết kế xây dựng 1 cầu dây văng cấp đặc biệt (cầu Hòa Sơn có nhịp chính dây văng lớn nhất Việt Nam dài 550m), 3 hầm qua núi, 6 cầu có trụ cao trên 50m và khoảng 5.558m cầu cạn mất nhiều thời gian thực hiện làm ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ dự án. Việc điều chỉnh ranh giải phóng mặt bằng theo bước thiết kế kỹ thuật và thiết kế kỹ thuật điều chỉnh dẫn đến phát sinh ngoài ranh giải phóng mặt bằng cũ của dự án khoảng 13ha.

Tại buổi kiểm tra, chủ đầu tư và đơn vị thi công kiến nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan về việc cho phép mở rộng tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ km19-km53 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình) từ quy mô 2 làn xe lên quy mô giai đoạn hoàn thiện 4 làn xe. Đề nghị UBND xã Đà Bắc, Cao Sơn, Tân Mai quan tâm, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng phần còn lại cho chủ đầu tư trước ngày 31/12/2025...

Đoàn công tác nghe báo cáo công tác chuẩn bị khánh thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng vào ngày 19/12.

Sau khi kiểm tra thực tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Đơn vị thi công bố trí thiết bị máy móc, nhân lực tận dụng thời tiết thuận lợi, khắc phục khó khăn của thời tiết, “vượt nắng, thắng mưa” đảm bảo thi công hoàn thành dự án theo tiến độ đề ra.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy cùng đoàn công tác tặng quà cho đơn vị thi công.

Đối với các địa phương, đơn vị cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vận động, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong Nhân dân khi thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Các xã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong công tác đo đạc, kiểm đếm, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ đền bù và tái định cư cho người dân đảm bảo hợp lý, đúng quy định pháp luật.

Cũng trong chương trình làm việc, đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị khánh thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh sẽ khởi công, khánh thành vào ngày 19/12 để chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy đã ghi nhận sự nỗ lực của đơn vị thi công đã hoàn thành dự án đảm bảo đúng kế hoạch, an toàn, chất lượng.

Trước đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên công trình thủy điện Hòa Bình.

Đức Anh