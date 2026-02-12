Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 12/2, Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các ban, đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan.

Năm 2025, Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh đã thực hiện tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ công tác Mặt trận. Nổi bật, đơn vị đã tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt việc sắp xếp MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh, cấp xã; tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh tích cực triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm đúng yêu cầu, quy định và tiến độ đề ra.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cơ quan cũng hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp xã đẩy mạnh triển khai tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”...

Trong thời gian từ năm 2024 đến ngày 30/6/2025, toàn tỉnh đã xây mới và sửa chữa 10.801 căn nhà. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã vận động được 25 tỷ đồng và chi hỗ trợ 13 tỷ đồng.

MTTQ các cấp đã vận động, đồng hành cùng các đơn vị, nhà tài trợ tổ chức trao 340.353 suất quà trị giá trên 158 tỷ đồng cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời kịp thời cứu trợ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai...

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát, phản biện xã hội được thực hiện có hiệu quả. Việc thực hiện dân chủ, nội quy, quy chế cơ quan được duy trì nghiêm túc; công tác cán bộ và chế độ, chính sách cho cán bộ được thực hiện công khai, kịp thời, đúng quy định...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh đã đạt được trong năm 2025.

Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng chí nhấn mạnh: Cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết; nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc vinh dự được nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; phát huy dân chủ, vai trò làm chủ của Nhân dân; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc.

Đồng thời, triển khai hiệu quả các phong trào thi đua gắn với các cuộc vận động; thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng, kịp thời tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng theo mô hình đơn vị hành chính 2 cấp đảm bảo đồng bộ, thông suốt, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, bám cơ sở.

Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao năng lực cán bộ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số... Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các đoàn thể cơ quan, tạo không khí thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh...

Các đại biểu ký giao ước thi đua năm 2026.

Hội nghị đã phát động phong trào thi đua và ký giao ước thi đua năm 2026. Đồng thời, tổ chức khen thưởng, trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân; Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho 6 tập thể và cá nhân.

Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác Mặt trận năm 2025 được trao tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Lê Hoàng