Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 2

Chiều 11/2, đoàn công tác Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương do đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn và đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao bức ảnh Bác Hồ tặng Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết thăm, tặng quà Bộ Tư lệnh Quân khu 2 nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Đón tiếp đoàn công tác, về phía Bộ Tư lệnh Quân khu 2 có Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2; các đồng chí trong Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cùng đại diện chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cho biết: Năm 2025 hết sức đặc biệt khi cả nước thực hiện sắp xếp lại bộ máy hành chính theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, quân đội là lực lượng tiên phong thực hiện việc tinh gọn bộ máy, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Từ đó, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng Phú Thọ ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương bày tỏ tin tưởng rằng, đội ngũ lãnh đạo mới của tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đưa Phú Thọ trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương khẳng định, năm 2025, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Những kết quả đó có sự đóng góp của lực lượng vũ trang tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Các đơn vị đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, giữ vững thế trận quốc phòng - an ninh, tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tặng hoa chúc mừng đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết.

Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Bính Ngọ 2026, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cùng gia đình đón Tết an khang, thịnh vượng; mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Thọ thăm, chúc Tết, tặng quà Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Thiếu tướng Trần Văn Bắc cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tỉnh Phú Thọ đối với lực lượng vũ trang Quân khu. Đồng thời khẳng định, Quân khu 2 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ trong khuôn viên Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Thiếu tướng Trần Văn Bắc - Tư lệnh Quân khu 2 phát biểu tại buổi gặp mặt.

