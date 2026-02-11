Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thăm, chúc Tết các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh

Sáng 11/2, đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh. Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Đình Thi - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh; Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương đến thăm, chúc Tết lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh.

Tại Phòng Cảnh sát giao thông, báo cáo với đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, lãnh đạo phòng cho biết, năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 758 vụ tai nạn giao thông, làm chết 407 người, bị thương 553 người; so với cùng kỳ năm 2024 giảm 149 vụ (16,4%), 28 người chết (6,4%), 117 người bị thương (17,4%).

Trong năm, đơn vị phát hiện, lập biên bản xử lý 175.332 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 389 tỷ đồng; so với năm 2024 tăng 21.000 trường hợp, số tiền phạt tăng hơn 107 tỷ đồng. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vi phạm trên các tuyến đường bộ, đường thủy, đường sắt được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thăm, tặng quà Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát giao thông trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục rà soát những bất cập trong tổ chức giao thông, chủ động tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh báo cáo UBND tỉnh có giải pháp xử lý kịp thời, nhất là tại các điểm tiềm ẩn tai nạn, điểm xung đột giao thông; khắc phục tồn tại trên các tuyến đường thủy, đường sắt. Đồng thời, xây dựng phương án tuần tra, kiểm soát khoa học, hiệu quả; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng bảo đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội và nhu cầu đi lại của Nhân dân trên địa bàn, nhất là trong dịp lễ, Tết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thăm, tặng quà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, manh động, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đấu tranh, phòng ngừa.

Để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, Ban Giám đốc Công an tỉnh quan tâm bảo đảm chế độ, chính sách, điều kiện làm việc, trang thiết bị cho cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ; chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường bám sát địa bàn, quản lý chặt chẽ đối tượng, tuyến, địa bàn trọng điểm; chủ động nắm chắc di biến động của các đối tượng để có phương án đấu tranh, xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Cùng với đó, đẩy mạnh phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở trong công tác phòng ngừa xã hội, quản lý người nghiện, người sau cai, góp phần kiềm chế, kéo giảm tội phạm và tệ nạn ma túy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương thăm, tặng quà Phòng An ninh nội địa nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tại Phòng An ninh nội địa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả công tác nắm tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhất là trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong bối cảnh tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập có địa bàn rộng, dân cư đông, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đồng chí yêu cầu lực lượng An ninh nội địa tiếp tục làm tốt công tác nắm chắc tình hình cơ sở, nhất là an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc. Tranh thủ sự ủng hộ của người có uy tín trong đồng bào, các chức sắc, chức việc tôn giáo để kịp thời nắm bắt thông tin, chủ động tham mưu giải quyết từ sớm, từ xa các vấn đề tiềm ẩn phức tạp, không để hình thành “điểm nóng”, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh.

Tại các đơn vị đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ và gia đình. Đồng chí mong muốn toàn lực lượng Công an tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh; nêu cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, thường trực sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ sự phát triển toàn diện của tỉnh trong giai đoạn mới.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thay mặt lực lượng Công an tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng chí khẳng định, toàn lực lượng sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiên quyết đấu tranh, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân; trước mắt quyết tâm bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau Tết Nguyên đán để Nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền an toàn, lành mạnh.

Lê Minh