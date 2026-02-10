Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh thăm, chúc Tết Công ty Điện lực Phú Thọ

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 10/2, đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Điện lực Phú Thọ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết Công ty Điện lực Phú Thọ.

Tại chương trình, lãnh đạo Công ty Điện lực Phú Thọ đã báo cáo với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đoàn công tác về tình hình tổ chức bộ máy, hoạt động sản xuất - kinh doanh; công tác đầu tư xây dựng lưới điện sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập 3 Công ty Điện lực Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình; các mục tiêu, giải pháp phát triển trong thời gian tới. Theo đó, việc sáp nhập đã góp phần tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và khai thác đồng bộ hệ thống lưới điện trên địa bàn.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh tặng hoa chúc mừng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Điện lực Phú Thọ.

Với năng lực hạ tầng vững chắc, Công ty đang đảm bảo cung cấp điện an toàn cho trên 978.000 khách hàng, sản lượng điện thương phẩm đạt 10.991,9 triệu kWh tăng 9,65% so với năm 2024 và đạt 100,11% so với kế hoạch Tổng Công ty giao, khẳng định vị thế đứng thứ 4 trong Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về sản lượng điện thương phẩm. Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm còn 3,7%; doanh thu đạt trên 23 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 11,7% so với năm 2024.

Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ điện lực với 11 loại hình dịch vụ có doanh thu đạt gần 157 tỷ đồng, đạt 127% kế hoạch giao năm 2025 của Tổng Công ty, vượt 28% so với năm 2024. Hiện nay, Công ty quản lý trên 970.000 khách hàng, tăng hơn 13.000 khách hàng so với năm trước; cấp điện mới cho gần 26.000 khách hàng. Đặc biệt, 100% khách hàng thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Phú Thọ báo cáo tình hình hoạt động của Công ty.

Phát biểu tại buổi thăm và làm việc, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, địa bàn quản lý mở rộng sau sáp nhập. Nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của ngành điện đối với phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, đồng chí Bùi Thị Minh mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, hoàn thành đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.

Trước thềm năm mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Thị Minh gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty Điện lực Phú Thọ và gia đình đón Tết đoàn viên, hạnh phúc, an khang.

Lê Hoàng