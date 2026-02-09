Phú Thọ 24h
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao 500 suất quà Tết tặng hộ nghèo

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 9/2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Đặng Bích Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn các xã: Mai Châu, Mai Hạ, Bao La, Pà Cò, Tân Mai.

Tại 5 xã đến thăm, đoàn đã trao 500 suất quà, mỗi xã 100 suất, trị giá 1 triệu đồng/suất tặng các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách. Đây là những phần quà thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Đảng, Nhà nước và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên người dân đón Tết vui tươi, đủ đầy hơn.

Các đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà, Đặng Bích Ngọc trao quà tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Mai Châu.

Các đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà, Đặng Bích Ngọc trao quà tặng các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn xã Mai Hạ.

Trong không khí phấn khởi chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Thị Phú Hà - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đã gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trên địa bàn 5 xã. Đồng chí mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, vượt khó, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế để thoát nghèo bền vững; gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc.

Phạm Thị Hằng


