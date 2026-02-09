Phát động phong trào thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển doanh nghiệp

Sáng 9/2, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và Phong trào thi đua “Phát triển doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”. Lễ phát động được tổ chức trực tiếp kết hợp với trực tuyến tới 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Dự và chỉ đạo lễ phát động có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Cùng dự có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, các tập đoàn kinh tế.

Tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có các đồng chí: Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Lễ phát động nhằm hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định: Lễ phát động 2 Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” và “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai nhanh, mạnh, đồng bộ việc đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đi ngay vào cuộc sống.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” cần tập trung thực hiện 5 trọng tâm: Thi đua tạo đột phá trong tư duy, nhận thức và hành động, xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi “xanh - số” là động lực then chốt của tăng trưởng, là nền tảng nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh, công cụ nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực tự chủ quốc gia và bảo đảm quốc phòng an ninh. Thi đua phát triển hạ tầng số, hạ tầng xanh hiện đại, đồng bộ, an ninh, an toàn, an dân. Thi đua đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong mọi hoạt động và trong hợp tác quốc tế. Thi đua phát triển kinh tế số, xã hội số, Chính phủ số, chính quyền số, công dân số gắn với phong trào “Bình dân học vụ số” và các nền tảng số với mục tiêu “3 an” - an ninh, an toàn và an dân. Thi đua chuyển đổi xanh, chống biến đổi khí hậu trong phát triển kinh tế nhanh và bền vững.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự và chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ.

Đối với Phong trào thi đua “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” theo tinh thần “Doanh nghiệp là trung tâm - Hạ tầng là nền tảng - Thể chế là động lực”, cần tập trung thực hiện 5 trọng tâm: Thi đua đổi mới tư duy, nhận thức và hành động, từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp, quản trị hiện đại và đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Thi đua xây dựng và hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, toàn diện, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, công bằng, minh bạch, bình đẳng. Thi đua xây dựng cộng đồng doanh nghiệp theo hướng “5 hóa” - số hóa, xanh hóa, thông minh hóa, tối ưu hóa nguồn lực, hài hòa hóa lợi ích, bảo đảm tính cạnh tranh trong khu vực và toàn cầu. Thi đua hỗ trợ doanh nghiệp phát triển (tiếp cận các nguồn lực, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, liên kết, kết nối...). Doanh nghiệp thi đua đổi mới mô hình quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiên phong làm chủ công nghệ, chuyển đổi “xanh - số”, tự tin hội nhập quốc tế sâu rộng, xác lập vị thế thương hiệu Việt Nam, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, đội ngũ doanh nhân bản lĩnh, hiện đại, trách nhiệm và nhân văn.

Để “toàn dân đồng lòng quyết tâm, doanh nghiệp tiên phong hành động, thi đua thực chất, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã đề ra”, Thủ tướng Chính phủ đề nghị: Các cấp, ngành, địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện “3 đột phá”; cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động thực hiện “3 tiên phong”; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt “3 phát huy”; mỗi người dân hãy là những “chủ thể” hành động tích cực nhất trong thực hiện “3 thi đua”; các cơ quan báo chí, truyền thông tiếp tục thực hiện tốt “3 nhiệm vụ”.

Đồng chí Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị căn cứ tình hình thực tiễn, yêu cầu, nhiệm vụ triển khai 2 phong trào thi đua với nội dung, tiêu chí cụ thể, hình thức phù hợp thực tiễn, thiết thực; phân công nhiệm vụ bảo đảm “6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả), bảo đảm nguồn lực thực thi, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và quyết tâm cao hơn nữa trong hành động để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tại lễ phát động, hưởng ứng các Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”, đại diện các tỉnh, thành phố, các tập đoàn kinh tế đã bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ và cam kết tích cực tham gia, tổ chức các phong trào bằng hành động thiết thực để đạt mục tiêu đề ra.

Đức Anh