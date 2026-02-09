Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ trao quà Tết tặng hộ nghèo xã Văn Miếu

{title}
Sáng 9/2, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ phối hợp với xã Văn Miếu tổ chức chương trình trao quà Tết tặng các hộ nghèo trên địa bàn xã nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Dự động viên và trao quà tặng các hộ nghèo có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ thăm hỏi và trao quà Tết tặng các hộ nghèo.
Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và các đại biểu đã trao 50 suất quà Tết tặng các hộ nghèo khu vực Tân Lập, Tân Minh, xã Văn Miếu; mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng và 10kg gạo.
Đây là việc làm ý nghĩa, thiết thực, thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng doanh nghiệp trẻ đối với Nhân dân địa phương. Qua đó, góp phần động viên các gia đình vượt qua khó khăn, đón Tết cổ truyền đủ đầy hơn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao quà Tết tặng các hộ nghèo.
Trao quà tặng các gia đình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ ghi nhận, biểu dương sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phú Thọ và các doanh nghiệp đối với công tác chăm lo đời sống Nhân dân, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết đến, Xuân về. Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến các gia đình nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và bày tỏ niềm tin các hộ nghèo sẽ từng bước vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trao quà Tết tặng các hộ nghèo.
Nhân dịp này, xã Văn Miếu cũng đã huy động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp chung tay hỗ trợ 121 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn.
