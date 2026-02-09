Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo chúc Tết Hội Phật giáo tỉnh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, sáng 9/2, đồng chí Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đã đến thăm, chúc Tết Hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải thăm, chúc Tết Hội Phật giáo tỉnh Phú Thọ.

Thăm, tặng quà Hội Phật giáo tỉnh, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải đánh giá cao những đóng góp tích cực của Hội trong thời gian qua, đặc biệt là các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống người dân. Đồng chí ghi nhận tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, vận động tăng ni, phật tử sống và tu hành theo đúng giáo lý Phật giáo; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo nhấn mạnh, năm 2026 là năm có nhiều sự kiện quan trọng, mong Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo tỉnh chuẩn bị và tổ chức tốt Đại hội Phật giáo tỉnh; tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng tỉnh trong các phong trào thi đua, nhất là công tác an sinh xã hội.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Nguyễn Hải chúc các vị chức sắc, tăng ni và toàn thể phật tử năm mới an khang, thịnh vượng, tiếp tục đoàn kết, chung tay xây dựng tỉnh Phú Thọ ngày càng phát triển.

* Sáng 9/2, Chùa Đại Bi phối hợp với Hội LHPN phường Thanh Miếu tổ chức chương trình “Chợ Tết nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026.

Thượng tọa Thích Minh Nghiêm - Trưởng Ban Trị sự Giáo Hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Phú Thọ trao quà Tết tặng người nghèo tại chợ Tết nhân ái Xuân Bính Ngọ 2026.

Tại chương trình, Ban tổ chức đã phát trên 80 phiếu mua hàng tại 6 gian hàng “0 đồng” gồm các nhu yếu phẩm, hàng hóa như: gạo, mì chính, đường, dầu ăn, dầu hào, mì tôm, bánh ngọt... phục vụ dịp Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Bạch Hạc cũ, mỗi phiếu trị giá gần 1 triệu đồng.

Nhân dịp này, Chùa Đại Bi đã trao 10 sổ tiết kiệm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập, mỗi sổ trị giá 1 triệu đồng. Phường Thanh Miếu cũng đã tặng 60 suất quà Tết cho các hộ nghèo, mỗi suất 500 nghìn đồng. Tổng kinh phí thực hiện chương trình là 110 triệu đồng.

Gia Thái - Tạ Thanh