10 thủ khoa Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2025-2026

Sở GD&ĐT thông báo kết quả điểm thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2025-2026. Theo đó, toàn tỉnh có 10 thủ khoa trong kỳ thi.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2025-2026, có 4.429 học sinh dự thi ở các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Tin học. Trong đó, môn Khoa học tự nhiên được chia thành 3 phân môn; môn Lịch sử và Địa lí được chia thành 2 phân môn, học sinh lựa chọn một phân môn khi đăng ký dự thi. Toàn tỉnh có 2.645 học sinh đạt giải.

Em Bùi An Giang, Trường THCS Yên Lạc, xã Tam Hồng thủ khoa môn Toán.

Ở môn Toán, em Bùi An Giang, học sinh lớp 9A6, Trường THCS Yên Lạc (xã Tam Hồng) đã xuất sắc giành vị trí thủ khoa với 17,50 điểm. Môn Khoa học tự nhiên (KHTN) ghi nhận ba thủ khoa ở các phân môn: KHTN1, em Nguyễn Nam Khánh, lớp 9A8, Trường THCS Vĩnh Yên (phường Vĩnh Phúc) đạt 19,25 điểm, là thủ khoa; KHTN2, em Nguyễn Ngọc Tài, lớp 9A3, Trường THCS Phương Xá (xã Cẩm Khê) đạt 18,25 điểm là thủ khoa; KHTN3, em Phạm Đức Dương, lớp 9E, Trường THCS Văn Lang (phường Việt Trì) đạt 19,25 điểm là thủ khoa.

Em Nguyễn Nam Khánh, lớp 9A8, Trường THCS Vĩnh Yên (phường Vĩnh Phúc) đạt 19,25 điểm, là thủ khoa KHTN 1.

Em Nguyễn Ngọc Tài, lớp 9A3, Trường THCS Phương Xá (xã Cẩm Khê) đạt 18,25 điểm là thủ khoa KHTN2.

Em Phạm Đức Dương, lớp 9E, Trường THCS Văn Lang (phường Việt Trì) đạt 19,25 điểm là thủ khoa KHTN3.

Em Trương Yến Dương, Trường THCS Vĩnh Tường, xã Vĩnh Tường thủ khoa môn Tin học.

Đáng chú ý, ở môn Tin học, em Trương Yến Dương, lớp 9C, Trường THCS Vĩnh Tường (xã Vĩnh Tường) đạt 20 điểm - mức điểm tuyệt đối của môn thi. Ở môn Ngữ văn, em Phó Hương Lan, lớp 9A1, Trường THCS Ngọc Thanh (phường Xuân Hòa) và em Triệu Thu Hương, lớp 9C, Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Bình Nguyên) cùng đạt 16,50 điểm, đồng thủ khoa.

Em Phó Hương Lan, Trường THCS Ngọc Thanh, phường Xuân Hòa đồng thủ khoa môn Ngữ Văn.

Em Triệu Thu Hương, học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng, xã Bình Nguyên đồng thủ khoa môn Ngữ văn.

Môn Lịch sử và Địa lý (LS&ĐL) cũng ghi nhận thành tích nổi bật ở các phân môn: LS&ĐL1, em Nguyễn Ngọc Khánh Linh, lớp 9A6, Trường THCS Sông Thao (xã Cẩm Khê) với 19 điểm là thủ khoa. Em Đặng Vũ Châu Anh, lớp 9B, Trường THCS Văn Lang (phường Việt Trì) đạt 17 điểm là thủ khoa LS&ĐL2.

Ở môn Tiếng Anh, em Văn Ngọc Minh, học sinh lớp 8D, Trường THCS Văn Lang (phường Việt Trì) đã vượt lên dẫn đầu với 18,2 điểm dù dự thi vượt cấp.

Em Nguyễn Ngọc Khánh Linh, lớp 9A6, Trường THCS Sông Thao (xã Cẩm Khê) với 19 điểm là thủ khoa LS&ĐL1.

Cô giáo Lương Thị Bích Ngọc - Phó hiệu trưởng Trường THCS Văn Lang và em Đặng Vũ Châu Anh, lớp 9B, Trường THCS Văn Lang (phường Việt Trì) đạt 17 điểm là thủ khoa LS&ĐL2.

Em Văn Ngọc Minh, học sinh lớp 8D, Trường THCS Văn Lang (phường Việt Trì) vượt lên dẫn đầu môn Tiếng Anh với 18,2 điểm, dù dự thi vượt cấp.

Kết quả kỳ thi không chỉ phản ánh năng lực học tập, tinh thần tự giác, say mê học tập của các học sinh mà còn khẳng định vai trò quan trọng của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, sự tâm huyết của đội ngũ giáo viên và quan tâm của các cấp quản lý giáo dục trong việc phát hiện, đào tạo nhân tài.

Danh sách học sinh thủ khoa kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 THCS năm học 2025-2026 >>>Thukhoa.xlsx

Hiền Mai