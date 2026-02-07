Rộn ràng góc Tết sân trường

Hòa trong không khí phấn khởi đón năm mới, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động trải nghiệm Tết cổ truyền, thu hút đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh tham gia. Qua đó không chỉ mang đến sắc xuân rộn ràng nơi sân trường mà còn góp phần bồi đắp ý thức gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc cho học sinh.

Học sinh Trường tiểu học Liên Minh trải nghiệm viết thư pháp.

Những ngày này, sân Trường Mầm non Đồng Xuân (phường Xuân Hòa), Tiểu học Liên Minh (phường Vĩnh Phúc) và Tiểu học Tích Sơn (phường Vĩnh Yên) đã khoác lên mình diện mạo mới với cờ hoa rực rỡ, tiểu cảnh Tết được trang trí công phu. Góc trưng bày mâm ngũ quả, bánh chưng, câu đối đỏ, cành đào, chậu quất... tạo nên không gian đậm chất xuân, gợi nhớ những nét đẹp quen thuộc của Tết Việt.

Học sinh Trường tiểu học Liên Minh chơi trò chơi dân gian ô ăn quan.

Trong khuôn khổ chương trình, học sinh được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như: Gói bánh chưng, viết thư pháp, trang trí mâm ngũ quả, thi bày cỗ Tết, trình diễn văn nghệ chủ đề mùa xuân, các trò chơi dân gian như kéo co, ô ăn quan... Dưới sự hướng dẫn của giáo viên và phụ huynh, học sinh được tự tay chuẩn bị nguyên liệu như lá dong, gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn để gói bánh chưng, làm bánh giầy. Dù sản phẩm chưa thật hoàn hảo, nhưng mỗi chiếc bánh đều thể hiện sự chăm chút, cố gắng của học sinh lứa tuổi mầm non, tiểu học. Niềm vui càng nhân lên khi bánh chưng sau khi luộc chín được dùng trong buổi liên hoan tại lớp và mang về làm quà cho gia đình.

Bên cạnh đó, mỗi lớp học còn xây dựng không gian trưng bày “Tết xưa” với mâm ngũ quả, mứt Tết, bàn ghế trang trí với khăn trải bàn, lọ hoa tươi, hoa đào, hoa mai... gợi lên không khí ngày Tết ấm áp, gần gũi. Các hoạt động giao lưu văn nghệ, đố vui có thưởng về chủ đề Tết giúp học sinh hiểu thêm về phong tục, tập quán và vốn từ gắn với Tết cổ truyền.

Em Hồ Bảo Châu, học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Liên Minh (phường Vĩnh Phúc) hào hứng chia sẻ: “Lần đầu tiên em được tự tay gói bánh chưng cùng các bạn và thầy cô. Em hiểu thêm vì sao ngày Tết gia đình nào cũng có bánh chưng - loại bánh tượng trưng cho đất và thể hiện lòng biết ơn tổ tiên”.

Không chỉ là sân chơi bổ ích cho học sinh, chương trình còn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phụ huynh và người dân địa phương. Nhiều gia đình sẵn sàng góp nguyên liệu, hỗ trợ nhà trường tổ chức các hoạt động trải nghiệm. Bà Hoàng Thị Vĩnh có cháu học tại Trường Tiểu học Tích Sơn (phường Vĩnh Yên) cho biết: “Những hoạt động ý nghĩa giúp các cháu vừa được vui chơi, vừa hiểu hơn về phong tục Tết xưa và biết trân trọng các giá trị truyền thống. Gia đình tôi ủng hộ nhà trường duy trì chương trình này hằng năm.”

Học sinh Trường Tiểu học Tích Sơn chơi trò kéo co.

Theo các thầy cô giáo, việc đưa Tết cổ truyền vào hoạt động trải nghiệm giúp bài học trở nên sinh động, dễ nhớ, đồng thời góp phần giáo dục kỹ năng sống, tinh thần đoàn kết, sẻ chia cho học sinh. Cô giáo Hà Thị Lan Hương, Trường Tiểu học Tích Sơn chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn học sinh không chỉ học qua sách vở mà còn được “chạm” vào văn hóa truyền thống. Khi tự tay gói bánh, trang trí mâm cỗ hay tham gia trò chơi dân gian, những giá trị về Tết sẽ thấm dần một cách tự nhiên”.

Học sinh Trường Tiểu học Tích Sơn trải nghiệm tập gói bánh chưng.

Bên cạnh đó, nhiều trường còn lồng ghép hoạt động thiện nguyện như gây quỹ “Tết yêu thương”, trao quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó học tốt. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia, góp phần giáo dục học sinh về tinh thần “lá lành đùm lá rách” - nét đẹp truyền thống của dân tộc.

Không khí rộn ràng của những góc Tết sân trường đã mang đến cho học sinh ký ức đẹp về ngày Tết quê hương, góp phần xây dựng môi trường học đường thân thiện, giàu bản sắc. Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, những chương trình trải nghiệm Tết cổ truyền tại trường học càng trở nên ý nghĩa, nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc trong tâm hồn thế hệ trẻ.

Dương Chung