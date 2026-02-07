Dấu ấn giáo dục mũi nhọn Đất Tổ

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 khép lại, những con số thành tích không chỉ dừng ở bảng xếp hạng hay tỷ lệ giải thưởng. Với Phú Thọ, kết quả đạt được còn gợi mở câu chuyện sâu hơn về sự bền bỉ của giáo dục mũi nhọn trong bối cảnh tỉnh thực hiện sáp nhập - nơi mà sau những thay đổi về địa giới hành chính là nỗ lực lặng thầm của thầy và trò, cùng sự quan tâm, đồng hành của cả hệ thống chính trị đối với sự nghiệp trồng người.

Em Kiều Minh Vương, lớp 12 Tin, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (ngồi thứ 2 từ trái sang) xuất sắc giành giải Nhất môn Tin học.

Diễn ra trong 2 ngày 25 và 26/12/2025, kỳ thi có sự tham gia của 273 học sinh tỉnh Phú Thọ, được tuyển chọn và bồi dưỡng ở 12 đội tuyển. Đây là những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ, khát vọng và tinh thần hiếu học của học sinh Đất Tổ. Kết quả đạt được là dấu mốc đáng tự hào: 229/273 học sinh đoạt giải, đạt tỷ lệ 83,88%. Trong tổng số 43 đơn vị dự thi, Phú Thọ xếp thứ 3 toàn quốc về tổng số giải.

Thành tích này không chỉ phản ánh sự đầu tư đúng hướng, mà còn cho thấy sự ổn định và chiều sâu trong công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi của ngành Giáo dục Phú Thọ suốt nhiều năm qua. Trong bối cảnh mới sáp nhập, việc duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn mang ý nghĩa đặc biệt. Điểm nổi bật của kỳ thi vừa qua là sự lan tỏa thành tích ở hầu hết các môn học, cho thấy chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh không tập trung vào một vài môn thế mạnh đơn lẻ, mà được xây dựng đồng đều, có hệ thống. Môn Địa lí có tỷ lệ học sinh đoạt giải 92,9%. Môn Vật lí có tỷ lệ học sinh đoạt giải 92,59%. Đặc biệt, môn Tiếng Pháp 100% thí sinh dự thi đều đoạt giải. Ngay cả những môn được đánh giá khó, có tính phân hóa cao như Toán, Tin học, Sinh học, các đội tuyển của tỉnh vẫn duy trì tỷ lệ học sinh đoạt giải xấp xỉ hoặc trên 80%... Điều đó cho thấy nền tảng kiến thức vững vàng, phương pháp bồi dưỡng khoa học, cũng như khả năng thích ứng linh hoạt của học sinh trước yêu cầu ngày càng cao của kỳ thi quốc gia. Đáng chú ý, 8 học sinh xuất sắc của tỉnh đã được lựa chọn tham dự Kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế năm 2026 ở các môn: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tin học. Đây là minh chứng rõ nét cho chiều sâu của giáo dục mũi nhọn tỉnh nhà không chỉ dừng lại ở thành tích trong nước, mà từng bước hướng tới các sân chơi khu vực và quốc tế.

Nổi bật trong kỳ thi là Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Trường có số giải cao thứ 2 toàn quốc với 118 giải; trong đó có 7 giải Nhất, 39 giải Nhì, 35 giải Ba và 37 giải Khuyến khích. Kết quả này cho thấy hiệu quả rõ nét của mô hình đào tạo mũi nhọn, cũng như sự đầu tư bài bản, dài hạn cho giáo dục chất lượng cao. Trường THPT Chuyên Hùng Vương tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt với 83 giải; trong đó có 4 giải Nhất, 20 giải Nhì, 21 giải Ba và 38 giải Khuyến khích. Trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ giành 26 giải, gồm 5 giải Nhì, 7 giải Ba và 14 giải Khuyến khích. Trường THPT Tam Dương và Trường THPT Việt Trì mỗi trường giành 1 giải, đóng góp vào thành tích chung của toàn tỉnh.

Đằng sau những thành tích đó là sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ giáo viên trực tiếp bồi dưỡng học sinh giỏi - những người miệt mài bên bảng đen, giáo án; là những buổi học kéo dài đến tối muộn, những ngày cuối tuần không nghỉ; là những bữa ăn vội vàng trong ký túc xá, những giờ tự học căng thẳng của học sinh trước kỳ thi quan trọng. Cùng với đó là sự đồng hành, sẻ chia của gia đình, nhà trường và của ngành Giáo dục tỉnh nhà - những “hậu phương” vững chắc góp phần tạo nên thành công cho mỗi học sinh, mỗi đội tuyển.

Cô giáo Nguyễn Thị Yên và em Nguyễn Hải Nam - học sinh lớp 12A13 Chuyên Pháp, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, thủ khoa toàn quốc môn Tiếng Pháp tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026.

Công tác thi chọn đội tuyển và thành lập đội tuyển được tổ chức nghiêm túc, khoa học, khách quan, công bằng, đảm bảo lựa chọn được những học sinh xuất sắc nhất tham dự kỳ thi. Công tác tập huấn, bồi dưỡng các đội tuyển được tổ chức kịp thời, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh sau sáp nhập. Trong quá trình bồi dưỡng, giáo viên, học sinh được tạo điều kiện thuận lợi về chỗ ăn ở, đi lại và đảm bảo đầy đủ các chế độ theo quy định. Đội ngũ cán bộ quản lý các trường THPT chuyên, các tổ giáo viên bồi dưỡng và học sinh các đội tuyển tâm huyết, trách nhiệm, có nhiều nỗ lực, cố gắng, sáng tạo trong quá trình tập huấn, bồi dưỡng.

Nhà giáo Ưu tú Phùng Quốc Lập - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Kết quả Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực và quyết tâm rất lớn của ngành Giáo dục Phú Thọ trong bối cảnh tỉnh vừa thực hiện sáp nhập. Được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các hoạt động giáo dục, trong đó có giáo dục mũi nhọn luôn được chú trọng. Ngay từ khi thành lập các đội tuyển, công tác bồi dưỡng đã được triển khai bài bản. Tỉnh đã ban hành 8 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết liên quan đến cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho ngành Giáo dục và Đào tạo phát triển, đồng thời thúc đẩy giáo dục mũi nhọn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”.

Những kết quả đạt được tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026 không chỉ là niềm tự hào, mà còn là nền tảng quan trọng để giáo dục Phú Thọ bước vào chặng đường phát triển mới - vững vàng hơn, đồng bộ hơn và hướng tới những mục tiêu cao hơn trong giai đoạn tiếp theo.

Hạnh Thúy