Chìa khóa cho sự phát triển toàn diện

Trong xu thế đổi mới giáo dục hiện nay, bậc học mầm non đang có những bước chuyển tích cực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển năng lực tự nhiên của trẻ. Tại những ngôi trường như Achi Home Montessori hay Mầm non Sơn Vi 1, trẻ em được sống trọn vẹn với tuổi thơ và phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ.

Trường Mầm non quốc tế Achi Home Montessori với chương trình “Hội chợ Tết tương lai 5.0” đã mang đến cho trẻ trải nghiệm mới phong phú và hấp dẫn.

Chiều cuối năm, Trường Mầm non quốc tế Achi Home Montessori, phường Vĩnh Phúc như được khoác lên tấm áo mới. Không chỉ có sắc đào đỏ, mai vàng hay bánh chưng xanh quen thuộc, chương trình “Hội chợ Tết tương lai 5.0” đã mang đến một hơi thở hoàn toàn khác biệt. Ở đó, chúng tôi bắt gặp những biểu tượng của thời đại số như Sonic, Minions, Doraemon hay Baymax được đan xen khéo léo trong không gian chợ Tết truyền thống.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Phương chia sẻ về quá trình chuẩn bị đầy tâm huyết: “Chợ Tết năm nay rất khác. Chúng tôi hướng tới tương lai 5.0 nên đã dùng vật liệu tái chế để tạo hình các nhân vật hiện đại mà vẫn giữ được nét văn hóa ngày Tết truyền thống. Trẻ nhỏ hôm nay cần được sống trong không khí Tết Việt nhưng dưới góc nhìn năng động và đầy cảm hứng của thế hệ số. Sự kết hợp này không hề khiên cưỡng. Nó phản ánh một tư duy giáo dục hiện đại: Giữ gìn bản sắc nhưng không tách rời dòng chảy thời đại. Khi những giá trị văn hóa như sự sum vầy, sẻ chia được kể bằng ngôn ngữ của tương lai, trẻ sẽ tiếp nhận một cách tự nhiên và hào hứng nhất.

Thay vì chỉ xem các chương trình văn nghệ trên sân khấu, tại hội chợ này, các bé được trải nghiệm thực tế không khí của ngày Tết. Những bàn tay nhỏ xíu tự tin trao đổi hàng hóa tại các gian hàng, những bước chân tung tăng tham gia các trò chơi dân gian pha lẫn hiện đại. Qua đó, những bài học về kỹ năng giao tiếp, sự sẻ chia, lòng kiên nhẫn khi chờ đợi và sự hợp tác nhóm được hình thành.

Tại Achi Home Montessori, hàng năm, nhà trường tổ chức trên dưới 20 hoạt động lớn nhỏ. Từ những ngày hội gia đình đến các buổi tắm nắng, vận động ngoài trời để tăng sức đề kháng... Tất cả đều hướng tới mục tiêu phát triển tự nhiên của trẻ.

Chị Nguyễn Khánh Hiền - phụ huynh bé Nguyễn Đức Huy (lớp Baby 7), không giấu nổi niềm vui: “Con mạnh dạn và tự tin hơn hẳn. Sau mỗi buổi trải nghiệm thực tế, về nhà con lại hào hứng kể cho ba mẹ nghe những gì mình được chơi, được học. Với phụ huynh, không gì yên tâm hơn khi thấy con biết yêu thương và sẻ chia với bạn bè qua những hoạt động bổ ích như vậy”.

Chúng tôi tiếp tục tìm về Trường Mầm non Sơn Vi 1, xã Phùng Nguyên. Tại đây, không gian trải nghiệm cho các trẻ lại mang một sắc thái mộc mạc, gần gũi nhưng không kém phần hấp dẫn.

Trên sân cỏ nhân tạo xanh mướt, những “cầu thủ nhí” đang mải mê với quả bóng tròn. Dù những bước chạy còn vụng về, những cú sút còn chưa chuẩn xác, nhưng tiếng cổ vũ của cô giáo và bạn bè đã thắp lên trong các em sự nhanh nhẹn và lòng tự tin. Ở một góc khác, các bé lại hóa thân thành những người mua bán nhỏ tuổi trong không gian “Chợ quê”, nơi trưng bày những sản vật địa phương thân thuộc.

Các trường mầm non đổi mới phương pháp, tăng cường trải nghiệm thực tế đã đáp ứng nhu cầu vui chơi mà còn là chìa khóa để hình thành nhân cách và lối sống tích cực cho thế hệ tương lai.

Bé Hoàng Chí Long cười rạng rỡ chia sẻ ước mơ hồn nhiên: “Con rất thích đi học vì được chơi bóng và học nhiều thứ. Cô giáo rất yêu chúng con. Con sẽ học giỏi để sau này làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người”. Những ước mơ ấy chính là quả ngọt được ươm mầm từ phương châm “chơi mà học, học mà chơi”.

Trao đổi với chúng tôi, cô giáo Trịnh Thị Hoa Mai - Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Vi 1 nhấn mạnh việc xây dựng kế hoạch giáo dục linh hoạt: “Chúng tôi chỉ đạo giáo viên phân bổ thời gian hợp lý giữa việc học, chơi và thực hành. Mục tiêu là giúp các con phát triển toàn diện từ thể chất đến ngôn ngữ và nhận thức thông qua các góc sáng tạo để trẻ thỏa sức khám phá thế giới xung quanh”.

Thực tế đã chứng minh, giáo dục mầm non là bậc học nền tảng. Chất lượng chăm sóc ở giai đoạn này có tác động trực tiếp đến hành trình trưởng thành của trẻ ở các cấp học tiếp theo. Việc các trường mầm non tích cực đổi mới phương pháp, tăng cường trải nghiệm thực tế không chỉ đáp ứng nhu cầu vui chơi mà còn là chìa khóa để hình thành nhân cách và lối sống tích cực cho thế hệ tương lai.

Có thể thấy, Hội chợ Tết 5.0, những buổi đá bóng hay những phiên chợ quê không chỉ là ký ức đẹp, mà chính là hành trang quan trọng để các em bước vào đời với tâm thế của những đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương và sự thấu hiểu. Và ở những ngôi trường mầm non đó, ngọn lửa của sự sáng tạo, lòng tự tin và tình yêu văn hóa được thắp lên rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Ngọc Thắng