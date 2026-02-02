Giáo dục
5.104 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 tuyển dụng xét tuyển viên chức giáo viên và nhân viên sự nghiệp giáo dục

Ngày 2/2, Hội đồng Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục, năm 2025 ban hành thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia dự thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng xét tuyển viên chức giáo viên và nhân viên sự nghiệp giáo dục, năm 2025.

5.104 thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 tuyển dụng xét tuyển viên chức giáo viên và nhân viên sự nghiệp giáo dục

Giờ học môn Tiếng Anh của cô và trò Trường THCS Vân Cơ, phường Nông Trang.

Kết quả, có 5.104 thí sinh đủ điều kiện tham gia dự thi vòng 2 và 132 thí sinh không đủ điều kiện tham gia dự thi vòng 2 Kỳ tuyển dụng xét tuyển viên chức giáo viên và nhân viên sự nghiệp giáo dục, năm 2025.

Thời gian tổ chức thi vòng 2 dự kiến trong hai ngày 7 và 8/2/2026; dự kiến tại 8 địa điểm gồm: Trường THPT Chuyên Hùng Vương, Trường THPT Vũ Thê Lang, Trường THPT Trần Phú - Việt Trì, Trường THPT Công nghiệp Việt Trì, Trường THPT Nguyễn Tất Thành, Trường THPT Việt Trì, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp tỉnh. Lịch thi và địa điểm cụ thể của từng thí sinh sẽ được Hội đồng Tuyển dụng thông báo sau.

Nếu có vướng mắc, thí sinh liên hệ số điện thoại 0210.3675.888 để được giải đáp.

