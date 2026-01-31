Hành trình chinh phục giải Nhất quốc gia môn Lịch sử của nữ sinh Ngô Hà Thủy

Với số điểm 17,75/20, em Ngô Hà Thủy, học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, đã xuất sắc giành giải Nhất môn Lịch sử tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025-2026. Đặc biệt, Thủy dự thi vượt cấp lớp 12 khi mới học lớp 11, trở thành thí sinh đạt thành tích cao nhất của đội tuyển Lịch sử tỉnh năm nay. Kết quả ấy không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của cá nhân em, mà còn góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh Phú Thọ.

Em Ngô Hà Thủy với bà nội và mẹ tại gia đình.

Trong căn nhà nhỏ ấm cúng tại xã Yên Lạc, góc học tập của Ngô Hà Thủy thật giản dị nhưng đầy dấu ấn với nhiều đầu sách lịch sử cùng những bức ảnh trang trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Em Ngô Hà Thủy chia sẻ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là lãnh tụ thiên tài, người đặt nền móng cho con đường cách mạng Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và ý chí độc lập, tự cường. Em đặc biệt ngưỡng mộ tư duy chiến lược sắc sảo cùng đức khiêm nhường của “Vị tướng của Nhân dân”. Với em, Lịch sử không chỉ là những mốc thời gian mà là câu chuyện lớn về khát vọng độc lập, tự do, hun đúc lý tưởng sống và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với đất nước. Vì thế, em mong muốn được học tập và nghiên cứu sâu hơn về môn học này”.

Theo chị Hà Thị Hạnh - mẹ Thủy, ngay từ tiểu học, em đã bộc lộ tư chất thông minh, tinh thần học tập nghiêm túc. Khi học tại Trường THCS Yên Lạc, ban đầu Thủy tham gia đội tuyển Tiếng Anh. Từ lớp 8, được cô giáo định hướng, em xác định Lịch sử là môn học mũi nhọn và sớm đạt nhiều thành tích như: Giải Nhất cấp huyện lớp 8, giải Nhất cấp huyện và giải Nhì cấp tỉnh lớp 9.

Cô giáo Đặng Thị Hương Quỳnh - Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc hướng dẫn em Ngô Hà Thủy ôn luyện.

Năm học 2024-2025, Ngô Hà Thủy trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Sử, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc. Năm lớp 11, Ngô Hà Thủy là 1 trong 9 học sinh khối lớp 11 được lựa chọn vào đội tuyển tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử vượt cấp, lớp 12. Với tình yêu môn học và quyết tâm đoạt giải cao, dù trong thời gian ôn luyện đội tuyển quốc gia là quãng thời gian căng thẳng với khối lượng kiến thức lớn và yêu cầu tư duy tổng hợp sâu rộng. Nhưng Thủy chủ động tự học, đọc sách chuyên khảo, xem tư liệu lịch sử và rèn luyện kỹ năng nhớ các sự kiện lịch sử, cách lập luận, phản biện. Đáng chú ý, giai đoạn nước rút Thủy bị ốm nhưng vẫn cố gắng, nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời từ thầy cô, bạn bè.

Đề thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Lịch sử năm nay gồm 7 câu hỏi, bao quát nhiều giai đoạn lịch sử Việt Nam và thế giới. Trong đó, câu hỏi về nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc hiếm gặp, đòi hỏi kiến thức nền tảng vững chắc và tư duy hệ thống. Thủy đã phân tích sâu giá trị lịch sử và liên hệ trách nhiệm bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Các câu hỏi về chủ nghĩa tư bản, phong trào kháng chiến chống Pháp cuối thế kỷ XIX, trào lưu cứu nước đầu thế kỷ XX, hoạt động đối ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành tựu đối ngoại thời kỳ đổi mới... đều được em xử lý bằng lập luận chặt chẽ, quan điểm rõ ràng. Kết quả, đạt 17,75/20 điểm, trở thành học sinh duy nhất của đội tuyển học sinh giỏi tỉnh đạt giải Nhất môn Lịch sử năm 2025.

Em Ngô Hà Thủy (giữa) với các bạn cùng lớp.

Theo Ngô Hà Thủy, khi học Lịch sử là không học thuộc máy móc mà phải hiểu bản chất sự kiện, bối cảnh và ý nghĩa sự kiện, tính logic của lịch sử. Em học kỹ kiến thức sách giáo khoa, rồi mở rộng bằng tài liệu nâng cao. Sau đó, hệ thống hóa kiến thức theo sơ đồ, tìm mối liên hệ giữa các giai đoạn, so sánh nguyên nhân - kết quả để hình thành tư duy tổng hợp. Em coi mỗi sự kiện lịch sử như một câu chuyện có logic. Vì vậy, sẽ nhớ rất lâu. Việc đọc sách và theo dõi các bài phân tích chuyên sâu giúp em rèn tư duy phản biện và khả năng liên hệ thực tiễn.

Đánh giá về thành tích của em Ngô Hà Thủy, thầy Nguyễn Đình Hùng - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc khẳng định: “Giải Nhất quốc gia môn Lịch sử là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của em Ngô Hà Thủy; đồng thời, khẳng định hiệu quả công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường và của tỉnh. Đây sẽ là nền tảng để Thủy có những bước đi vững chắc trong tường lai để thực hiện ước mơ trở thành nhà nghiên cứu Lịch sử.

Hành trình chinh phục giải Nhất quốc gia của Ngô Hà Thủy là câu chuyện đẹp về niềm đam mê tri thức, bản lĩnh tuổi trẻ và khát vọng tiếp nối truyền thống dân tộc bằng con đường học tập, nghiên cứu, góp phần làm giàu thêm bảng vàng thành tích của giáo dục Phú Thọ hôm nay.

Xuân Nguyễn