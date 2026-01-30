Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ triển khai nhiệm vụ năm 2026

Chiều 30/1, Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Đồng chí Lương Chí Cường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ phát biểu tại hội nghị.

Năm 2025, Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ đã nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập, triển khai đồng bộ các giải pháp và đạt được nhiều kết quả nổi bật. Trường đã tuyển 662 học sinh, sinh viên, bằng 114,1% chỉ tiêu giao; tỷ lệ tốt nghiệp đạt 93,37%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có nhiều chuyển biến tích cực. Nhà trường đã nghiệm thu 4 sáng kiến và 20 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở; tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Phú Thọ năm 2025 với 3 sản phẩm đạt giải Khuyến khích, góp phần khẳng định năng lực nghiên cứu, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo.

Đồng chí Bùi Thị Lan Phương - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy UBND tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2025.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác thi đua - khen thưởng đạt kết quả tích cực. 100% cán bộ, viên chức hoàn thành nhiệm vụ, 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hoạt động kết nối doanh nghiệp và giới thiệu việc làm được đẩy mạnh. Năm 2025, nhà trường đã làm việc với hơn 60 doanh nghiệp, giới thiệu 164 lượt việc làm thêm cho học sinh, sinh viên; tham gia nhiều phiên giao dịch việc làm, ngày hội việc làm trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lương Chí Cường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ trao Giấy khen tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2025.

Năm 2026, Trường Cao đẳng Nghề Phú Thọ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, tinh gọn bộ máy, mở rộng liên kết doanh nghiệp, đầu tư cơ sở vật chất, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số. Từ đó, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lãnh đạo nhà trường và các phòng, ban chuyên môn ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Nhân dịp này, 2 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025 được khen thưởng. Các phòng, ban chuyên môn của nhà trường đã ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Lê Minh