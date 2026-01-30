Nữ sinh chuyên Pháp với giải Nhất quốc gia

Giữa những ngày tháng ôn luyện miệt mài của mùa thi, tin vui từ Kỳ thi chọn học sinh giỏi (HSG) quốc gia năm học 2025-2026 đã mang đến niềm vui cho thầy và trò Trường THPT Chuyên Hùng Vương, phường Việt Trì khi trong bảng vàng thành tích ấy, cái tên Nguyễn Hà My - học sinh lớp 12 chuyên Pháp tỏa sáng với giải Nhất quốc gia môn Tiếng Pháp.

Em Nguyễn Hà My đạt giải Nhất quốc gia môn Tiếng Pháp.

Hành trình của những “nấc thang” bền bỉ

Thành tích giải Nhất quốc gia của Hà My không phải là sự “bùng nổ” ngẫu nhiên, mà là kết quả của quá trình học tập được xây dựng bằng kỷ luật và niềm đam mê tự thân. Nhìn lại bảng thành tích học tập của Hà My từ những ngày đầu bước chân vào mái Trường THPT Chuyên Hùng Vương, sẽ thấy sự phấn đấu bền bỉ, không ngừng của em.

Năm lớp 10, Hà My bắt đầu khẳng định mình với giải Nhất cấp trường và “chào sân” khu vực với giải Khuyến khích Duyên hải Bắc Bộ. Sang năm lớp 11, bộ sưu tập giải thưởng của em dày lên đáng kể với giải Nhì cấp tỉnh, giải Khuyến khích quốc gia và tấm Huy chương Vàng Trại hè Hùng Vương. Đặc biệt, việc đạt chứng chỉ DELF B2 ngay từ lớp 11 đã khẳng định năng lực ngôn ngữ vượt trội của cô gái nhỏ nhắn này. Mỗi giải thưởng giống như một nấc thang, tạo đà để em thực hiện cú bứt phá ngoạn mục: Giải Nhất quốc gia môn Tiếng Pháp ở năm học cuối cấp.

Khi được hỏi về bí quyết để làm chủ một ngôn ngữ khó như tiếng Pháp, Hà My chia sẻ: Em học không chỉ là nỗ lực, mà còn là phương pháp. Không sa đà vào việc học vẹt, Hà My chọn cách “học sâu”. Mọi đề thi, bài tập thầy cô giao đều được em giải mã tỉ mỉ, đọc đi đọc lại nhiều lần để nắm chắc bản chất kiến thức.

Điều quan trọng nữa đó là Hà My đã ứng dụng hiệu quả công nghệ vào việc học. Em sử dụng các ứng dụng như Quizlet để biến những từ vựng khô khan thành những trò chơi trí tuệ, giúp việc ghi nhớ trở nên tự nhiên và lâu bền. Không dừng lại ở sách vở, em đưa tiếng Pháp vào đời sống hàng ngày qua việc nghe podcast, xem video, đọc báo. Chính tư duy học tập khoa học này đã giúp My không bị áp lực trước khối lượng kiến thức khổng lồ mà luôn giữ được sự hứng khởi với môn học.

Chân dung học trò ưu tú qua lời kể của người thầy

Thầy giáo Nguyễn Văn Chính - giáo viên chủ nhiệm đồng thời là người trực tiếp bồi dưỡng đội tuyển chia sẻ với niềm tự hào: “Hà My không chỉ giỏi trong học tập mà còn là một học sinh có phẩm chất đạo đức tốt. Em luôn chăm ngoan, lễ phép, có tính kỷ luật, tinh thần cầu thị. Sự say mê, không ngừng khám phá cái mới và thái độ biết lắng nghe chính là chìa khóa giúp em có được những thành tích như ngày hôm nay”.

Sự khiêm tốn và tinh thần học hỏi từ bạn bè của Hà My đã khiến em trở thành một “thỏi nam châm” truyền năng lượng tích cực cho tập thể lớp 12 chuyên Pháp. Giải Nhất quốc gia môn Tiếng Pháp không chỉ là thành tích thuộc về cá nhân Hà My, mà còn là món quà tri ân ý nghĩa nhất em dành tặng người thầy tâm huyết của mình và mái Trường THPT Chuyên Hùng Vương.

Thành công tại Kỳ thi HSG quốc gia là một dấu mốc quan trọng, nhưng với Nguyễn Hà My, đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Với chứng chỉ ngoại ngữ xuất sắc, bản lĩnh vững vàng, cánh cửa của những trường đại học hàng đầu và cơ hội hội nhập quốc tế đang rộng mở đón chờ em.

Câu chuyện của Hà My là minh chứng cho thông điệp: Khi đam mê đủ lớn và phương pháp đủ đúng đắn, bạn sẽ chạm tới những đỉnh cao. Chúc cho “đóa hoa” của Trường THPT Chuyên Hùng Vương sẽ tiếp tục tỏa hương, mang theo niềm tự hào của vùng đất cội nguồn vươn xa trên hành trình chinh phục những chân trời tri thức mới.

Hiền Mai