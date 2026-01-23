Phú Thọ sẽ bắn pháo hoa đêm giao thừa tại 3 điểm

{title}
UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Kế hoạch số 16/KH-UBND về việc tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại 3 điểm, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi để Nhân dân đón Tết cổ truyền và chào mừng thành công Đại hội XIV của Đảng.
Theo kế hoạch, Phú Thọ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 3 phường trên địa bàn tỉnh, gồm: Phường Việt Trì (cầu đi bộ Công viên Văn Lang), phường Hòa Bình (Quảng trường Hòa Bình hoặc cầu Hòa Bình), phường Vĩnh Phúc (Quảng trường Hồ Chí Minh).
Thời gian bắn lúc 0h00 ngày 17/2/2026 (đêm giao thừa). Thời lượng bắn tại mỗi điểm là 15 phút, với hình thức bắn pháo hoa nổ hỗn hợp tầm cao và tầm thấp. Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn vận động tài trợ xã hội hóa (không sử dụng ngân sách Nhà nước).
Trước thời điểm bắn pháo hoa sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chào Xuân.
Chương trình bắn pháo hoa nhằm tạo không khí phấn khởi, chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ và thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cổ vũ, động viên các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực học tập, lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.
UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị chức năng và 3 phường để đảm bảo chương trình diễn ra vui tươi, an toàn, tiết kiệm, văn minh. Trong đó, chương trình bắn pháo hoa giao Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở VH,TT&DL, Công an tỉnh; các phường Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. Chương trình nghệ thuật giao Sở VH,TT&DL chủ trì, phối hợp với UBND các phường Việt Trì, Vĩnh Phúc, Hòa Bình tổ chức...
XEM CHI TIẾT KẾ HOẠCH: Ke_hoach_ban_phao_hoa_Tet.pdf
