Vui hội Xuân với những trò chơi dân gian truyền thống

Trong không khí rộn ràng của các lễ hội Xuân, trên địa bàn tỉnh, những trò chơi dân gian truyền thống luôn thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, cổ vũ.

Mộc mạc nhưng đầy sức hấp dẫn, các trò chơi không chỉ mang đến niềm vui ngày hội mà còn góp phần gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc của cộng đồng. Bên cạnh những trò chơi được tổ chức chu đáo, công phu như thi bắn nỏ, đánh đu, ném còn..., nhiều trò chơi quen thuộc cũng được tổ chức linh hoạt với điều kiện đơn giản, dễ tham gia như đánh mảng, cờ người, Bịt mắt bắt vịt, Tái hiện cảnh bắt cá trong lễ hội rước ông Khiu, bà Khiu... Qua đó tạo nên không khí lễ hội sôi động, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống trong những ngày đầu xuân.

Vui hội Xuân với những trò chơi dân gian truyền thống

Trò chơi đánh mảng của phụ nữ Mường tại lễ hội Đình Khênh, xã Thượng Cốc.

Vui hội Xuân với những trò chơi dân gian truyền thống

Người dân hào hứng với trò chơi đi cà kheo tại lễ hội cơm mới xã Đà Bắc.

Vui hội Xuân với những trò chơi dân gian truyền thống

Tái hiện thi giã gạo tại lễ hội Khai hạ Mường Vang.

Vui hội Xuân với những trò chơi dân gian truyền thống

Thi đấu bóng chuyền nữ trong những ngày hội Xuân tại Mường Ải, xã Mường Bi.

Vui hội Xuân với những trò chơi dân gian truyền thống

Thi đẩy gậy tại lễ hội Xuân xã Cao Phong.

Vui hội Xuân với những trò chơi dân gian truyền thống

Trò chơi Bịt mắt bắt vịt trong Lễ hội Tết Doi, xã Thu Cúc.

Vui hội Xuân với những trò chơi dân gian truyền thống

Thi bắn nỏ tại lễ hội Gầu Tào, xã Pà Cò.

Vui hội Xuân với những trò chơi dân gian truyền thống

Chơi đu tại lễ hội Khai hạ Mường Thàng.

Vui hội Xuân với những trò chơi dân gian truyền thống

Tái hiện cảnh bắt cá trong lễ hội rước ông Khiu, bà Khiu.

Vui hội Xuân với những trò chơi dân gian truyền thống

Chơi cờ người tại Lễ hội Khai hạ Đình Ngòi, phường Hoà Bình.

Vui hội Xuân với những trò chơi dân gian truyền thống

Trò chơi mặc váy Mường đá bóng của phụ nữ xã Quyết Thắng.

Hồng Duyên


Hồng Duyên

