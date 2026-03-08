Đồng diễn dân vũ, diễu hành hưởng ứng tuần lễ áo dài chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1.986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội LHPN xã Tân Lạc đã tổ chức đồng diễn dân vũ, diễu hành hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam và trưng bày ẩm thực.

Các hội viên phụ nữ tham gia đồng diễn dân vũ.

Tại Sân vận động xã Tân Lạc, gần 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn đã tham gia đồng diễn dân vũ trên nền các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, gia đình và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Các tiết mục được chị em chuẩn bị công phu, tập luyện chu đáo, trang phục phù hợp, thể hiện sự khỏe khoắn, sôi động, thu hút đông đảo nhân dân cổ vũ.

Các chi hội phụ nữ tham gia thi trưng bày ẩm thực địa phương.

Cùng với đồng diễn dân vũ, cuộc thi trưng bày ẩm thực địa phương thu hút sự tham gia của hội viên đến từ 68 chi hội trong toàn xã. 43 mâm cỗ mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc được chuẩn bị chu đáo, bày biện đẹp mắt từ những nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

Hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên phụ nữ, đồng thời lan tỏa hình ảnh người phụ nữ thời đại mới khỏe mạnh, tri thức, trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Vân Anh