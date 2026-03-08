Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Đồng diễn dân vũ, diễu hành hưởng ứng tuần lễ áo dài chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1.986 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chào mừng thành công Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội LHPN xã Tân Lạc đã tổ chức đồng diễn dân vũ, diễu hành hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam và trưng bày ẩm thực.

Đồng diễn dân vũ, diễu hành hưởng ứng tuần lễ áo dài chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Các hội viên phụ nữ tham gia đồng diễn dân vũ.

Tại Sân vận động xã Tân Lạc, gần 1.000 cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn đã tham gia đồng diễn dân vũ trên nền các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, gia đình và truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

Các tiết mục được chị em chuẩn bị công phu, tập luyện chu đáo, trang phục phù hợp, thể hiện sự khỏe khoắn, sôi động, thu hút đông đảo nhân dân cổ vũ.

Đồng diễn dân vũ, diễu hành hưởng ứng tuần lễ áo dài chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Các chi hội phụ nữ tham gia thi trưng bày ẩm thực địa phương.

Cùng với đồng diễn dân vũ, cuộc thi trưng bày ẩm thực địa phương thu hút sự tham gia của hội viên đến từ 68 chi hội trong toàn xã. 43 mâm cỗ mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc được chuẩn bị chu đáo, bày biện đẹp mắt từ những nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

Hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho hội viên phụ nữ, đồng thời lan tỏa hình ảnh người phụ nữ thời đại mới khỏe mạnh, tri thức, trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Vân Anh


Vân Anh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đại biểu HĐND Hội LHPN xã Ngày quốc tế phụ nữ Áo dài Việt Nam Hai Bà Trưng Phụ nữ Việt Nam bầu cử đại biểu Quốc hội chào mừng thành công đại hội Ẩm thực 8/3
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long