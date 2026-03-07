Giao lưu thể thao chào mừng kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Ngày thành lập Đoàn 26/3

Trong 2 ngày, mùng 6 và 7/3, Công đoàn và Đoàn thanh niên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ đã tổ chức Giao lưu thi đấu thể thao dành cho cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan chào mừng kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tới dự có đồng chí Vi Mạnh Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Đồng chí Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ Vi Mạnh Hùng trao giải Nhất các nội dung thi đấu.

Giải thi đấu thể thao năm nay được tổ chức với nhiều môn thi đấu, thu hút trên 130 vận động viên tham gia tranh tài ở các nội dung: Bóng chuyền hơi đồng đội nam nữ; Bóng bàn đôi nam; Pickleball đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đôi nam nữ lãnh đạo. Các nội dung thi đấu đã diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm cổ vũ của đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ trao giải Nhì các nội dung thi đấu.

Lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ trao giải Ba các nội dung thi đấu.

Các vận động viên đã thi đấu với tinh thần nhiệt tình, đoàn kết và cao thượng, cống hiến nhiều trận đấu hấp dẫn, kịch tính, thể hiện sự nỗ lực và quyết tâm cao. Đặc biệt, nhiều trận thi đấu ở các nội dung bóng chuyền hơi và Pickleball đã diễn ra gay cấn, thể hiện tinh thần phối hợp đồng đội, kỹ thuật và sự khéo léo của các vận động viên.

Sau hai ngày thi đấu sôi nổi và đầy hào hứng, Ban tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư và Khuyến khích cho các đội và vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở các nội dung thi đấu.

Giải đấu không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, viên chức, người lao động mà còn tạo động lực thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao trong cơ quan ngày càng phát triển mạnh mẽ. Thông qua giải đấu đã góp phần tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể; xây dựng môi trường làm việc năng động, thân thiện, văn hóa, hướng tới hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Trận chung kết môn Bóng chuyền hơi giữa 2 đội: Phòng Biên tập báo in, điện tử và Nội dung số và Phòng Kỹ thuật - Công nghệ.

Trận thi đấu Pickleball nội dung đôi nam nữ lãnh đạo.

Các VĐV thi đấu nội dung đôi nam môn bóng bàn.

Trận Chung kết đôi nam nữ môn Pickleball.

Phương Thanh