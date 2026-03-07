Nữ Bí thư chi bộ dân mến, dân thương

Là một trong ba Bí thư chi bộ của tỉnh Phú Thọ được vinh danh tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X năm 2025, bà Khương Thị Minh Quế - Bí thư chi bộ thôn Phú Cường, xã Hợp Lý là tấm gương sáng, là hạt nhân lãnh đạo, cầu nối giữa Đảng và Nhân dân, đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng đến cơ sở. Sự tận tụy, vì dân của bà Quế đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, diện mạo nông thôn mới tại quê hương ngày càng khởi sắc.

Bí thư chi bộ thôn Phú Cường Khương Thị Minh Quế (giữa) cùng lãnh đạo UBND xã Hợp Lý tuyên truyền, vận động các hộ gia đình hiến đất để mở rộng đường giao thông.

Sải bước trên những con đường bê tông khang trang, rộng rãi dẫn từ quốc lộ 2C đi thôn Ngọc Linh, nữ Bí thư chi bộ thôn Phú Cường Khương Thị Minh Quế tâm đắc bởi việc mở rộng tuyến đường là tâm huyết, thành quả và công sức của người dân địa phương. Dọc hai bên đường là những hàng cây đang vươn mầm xanh góp phần xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp. Không chỉ giúp người dân thuận tiện đi lại, tuyến đường liên thôn còn góp phần thông thương, vận chuyển hàng hóa.

Xác định giao thông là tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, ngay sau khi nhận kế hoạch của Đảng ủy về việc triển khai xây dựng các khu dân cư dân kiểu mẫu, chi ủy chi bộ thôn Phú Cường đã họp bàn, thống nhất xin ý kiến của chi bộ để triển khai các phần việc cụ thể. Trong đó tập trung công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Lấy tinh thần tiên phong, gương mẫu của đảng viên để lan tỏa đến người thân trong gia đình và cộng đồng dân cư. Từ đầu năm 2025 đến nay, thôn Phú Cường đã vận động được 21 hộ gia đình tham gia hiến đất, tài sản trên đất, tường rào và đóng góp ngày công lao động. Qua đó tạo mặt bằng sạch để đơn vị thi công mở rộng hành lang giao thông và thảm mặt đường các tuyến với tổng chiều dài 2,3km.

Bà Quế cho biết: “Còn sức khỏe ngày nào tôi sẽ tiếp tục cống hiến, thực hiện tốt công việc của mình khi được Đảng cử, dân tin. Muốn thành công, tạo sự đoàn kết trong Nhân dân thì giải pháp quan trọng là phải bảo đảm sự thống nhất trong tập thể và luôn thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Bên cạnh đó, người đứng đầu thôn phải là tấm gương sáng trong việc nói đi đôi với làm. Có như vậy, chi bộ mới thực sự đoàn kết, vững mạnh toàn diện và tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân.

Với vai trò là Bí thư chi bộ, bà Quế đã cùng cán bộ, đảng viên và Nhân dân đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình lãnh đạo, tổ chức thực hiện, bà Quế thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với dân. Những việc liên quan đến lợi ích của Nhân dân, bà đưa ra chi bộ để bàn bạc, thống nhất trong tập thể rồi cùng cán bộ, đảng viên vận động người dân thực hiện.

Theo rà soát, thôn Phú Cường hiện có 320 hộ dân với gần 1.200 nhân khẩu. Năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 80 triệu đồng/năm, cả thôn chỉ còn 2 hộ nghèo. Các mô hình kinh tế phát triển hiệu quả đem lại nguồn thu nhập ổn định, cải thiện chất lượng đời sống Nhân dân. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 97%. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bà Khương Thị Minh Quế (ngoài cùng bên phải) - Bí thư chi bộ thôn Phú Cường, xã Hợp Lý tại Lễ tuyên dương Bí thư chi bộ xuất sắc và trao Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ X năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Tiến Anh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hợp Lý cho biết: “Đóng góp vào sự đổi thay trên quê hương Hợp Lý có vai trò quan trọng của nữ Bí thư chi bộ Khương Thị Minh Quế. Trong vai trò Bí thư chi bộ, bà Quế không chỉ là một cán bộ gương mẫu mà còn là “lá cờ đầu” trong công tác xây dựng Đảng tại cơ sở. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, bà Quế đã huy động sức dân trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đảng ủy xã mong muốn bà Quế tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, là “hạt nhân đoàn kết” góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển KT-XH, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh".

Đức Anh