Thời tiết 7/3: Bắc Bộ hửng nắng trưa và chiều, cảnh báo gió mạnh trên nhiều vùng biển

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 7/3, thời tiết nhiều khu vực trên cả nước có sự phân hóa, trong đó Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa và chiều hửng nắng, trong khi một số khu vực Trung Bộ tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông.

Cụ thể, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, làm giảm tầm nhìn ở một số khu vực. Đến trưa và chiều, trời hửng nắng. Tuy nhiên, nhiệt độ về đêm và sáng sớm vẫn ở mức thấp, thời tiết rét.

Tại khu vực từ Nghệ An đến phía Đông tỉnh Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa, dự báo có mưa, mưa rào rải rác và có nơi xảy ra dông. Trong khi đó, các khu vực còn lại trên cả nước đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng. Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên biển, hiện vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông đang có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Dự báo trong ngày và đêm 7/3, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) tiếp tục có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; từ chiều tối gió tăng lên cấp 6, giật cấp 7–8. Riêng vùng biển phía Đông có lúc đạt cấp 7, giật cấp 8–9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 3–5m.

Ngoài ra, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động, sóng cao từ 2,5–3,5m.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, chủ động phòng tránh gió mạnh, sóng lớn để bảo đảm an toàn.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây hửng nắng; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

