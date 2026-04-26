Thời tiết ngày 26/4: Mưa dông xuất hiện nhiều khu vực, Nam Bộ tiếp tục nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/4, thời tiết trên cả nước duy trì trạng thái phân hóa rõ rệt giữa các vùng, với mưa dông xuất hiện cục bộ vào chiều tối và nền nhiệt cao vào ban ngày ở khu vực phía Nam.

Cụ thể, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng một số địa phương vùng Tây Bắc xuất hiện mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều tối. Trong khi đó, khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày thời tiết tương đối ổn định.

Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng.

Tại các khu vực khác trên cả nước, phổ biến tình trạng ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đáng chú ý, khu vực Nam Bộ tiếp tục ghi nhận nắng nóng trên diện rộng, nền nhiệt cao kéo dài trong ngày, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong các cơn mưa dông có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, có biện pháp phòng tránh nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Dự báo trong những ngày tới, hình thái thời tiết này còn duy trì, với mưa dông cục bộ vào chiều tối ở nhiều khu vực và nắng nóng tiếp diễn tại Nam Bộ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ ngày nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực đồng bằng có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế phía Bắc có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ C.

