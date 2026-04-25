Rực rỡ “hoa trời” dịp Giỗ Tổ

Tối 25/4, giữa bầu trời linh thiêng của vùng đất cội nguồn, cả không gian Công viên Văn Lang rực sáng lung linh trước màn trình diễn ánh sáng đầy mê hoặc. Những chùm “hoa trời” rực rỡ sắc màu bung tỏa, soi tỏ gương mặt của hàng vạn con Lạc cháu Hồng đang hội tụ về đây, kết nối sợi dây tâm linh bền chặt qua hàng ngàn năm lịch sử. Giữa tiếng pháo vang rền như tiếng trống đồng dội về từ quá khứ, mỗi tia sáng như thắp lên niềm tin và khát vọng.

Trong vận hội mới của kỷ nguyên vươn mình, màn hỏa thuật lung linh chính là biểu tượng cho sự đồng lòng, nhất trí của người dân Đất Tổ nói riêng và cả nước nói chung, cùng kỳ vọng vào một tương lai rạng ngời, đưa con tàu Việt Nam rẽ sóng xa khơi, viết tiếp những trang sử vàng chói lọi bằng trí tuệ và bản lĩnh.

Khắp các ngả đường quanh hồ Công viên Văn Lang, người dân tập trung đông, kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc màn hỏa thuật.

Từ trên cao, màn trình diễn ánh sáng mở màn đầy ấn tượng, rực rỡ sắc màu giữa không trung.

Những chùm “hoa trời” vàng rực bung tỏa cùng lúc, tạo nên khung cảnh lung linh, phản chiếu xuống mặt hồ Công viên Văn Lang yên ả.

Những chùm pháo hoa trắng bạc, lấp lánh như những dải lụa đổ xuống, tạo nên một “bức rèm ánh sáng” huyền ảo trên nền trời đêm linh thiêng.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng cầu vồng của cầu đi bộ và màu sắc rực rỡ của pháo hoa làm bừng sáng cả một vùng trời, đất và nước.

Những chùm pháo hoa tạo nên cấu trúc ánh sáng đa tầng.

Bầu trời hồ công viên Văn Lang huyền ảo.

Pháo hoa tầm cao rực rỡ, bao trùm lên cả cầu đi bộ và các tòa nhà phía xa, thể hiện sự hội tụ và vận hội mới của Đất Tổ.

Tiếng pháo vang rền như tiếng trống đồng dội về từ quá khứ.

Những chùm “hoa trời” rực rỡ sắc màu bung tỏa.

Mỗi tia sáng như thắp lên niềm tin và khát vọng.

Toàn cảnh hồ Công viên Văn lang lung linh trong đêm pháo hoa.

Đinh Vũ - Tùng Vy - Lê Hoàng - Đức Anh


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Lung linh Hoa Đất Tổ rực rỡ Tàu việt nam Không gian Tương lai Công viên Đồng lòng Khát vọng
