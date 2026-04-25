Khai mạc Triển lãm hoa lan nghệ thuật toàn quốc lần thứ III năm 2026

“Hoa lan Việt Nam - Sắc hương Chân - Thiện - Mỹ” là chủ đề triển lãm hoa lan nghệ thuật toàn quốc lần thứ III năm 2026 được tổ chức sáng 25/4 tại khu vực ngã 5 Đền Giếng, Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Diễn ra đúng dịp cả nước hướng về Giỗ Tổ Hùng Vương, triển lãm mang đậm ý nghĩa văn hóa, thể hiện lòng tri ân sâu sắc các Vua Hùng. Không gian trưng bày được thiết kế công phu, kết hợp hài hòa giữa vẻ đẹp của hoa lan và cảnh quan linh thiêng nơi cội nguồn dân tộc.

Năm 2026, triển lãm được đánh giá có quy mô lớn và chuyên nghiệp nhất từ trước đến nay, với hàng nghìn tác phẩm hoa lan đặc sắc từ các nghệ nhân, nhà vườn, câu lạc bộ trên khắp mọi miền đất nước. Mỗi tác phẩm không chỉ thể hiện vẻ đẹp tinh tế của thiên nhiên mà còn là kết tinh của sự sáng tạo và tâm huyết của người trồng lan. Sự kiện thu hút đông đảo du khách và người yêu hoa đến tham quan, thưởng lãm, góp phần tạo không gian giao lưu, kết nối cộng đồng sinh vật cảnh ngày càng phát triển.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì, Ba và giấy chứng nhận cho các cá nhân, tổ chức, chủ vườn lan có tác phẩm xuất sắc, đồng thời ghi nhận những đóng góp tích cực trong việc phát triển phong trào hoa lan.

Với nhiều dấu ấn, triển lãm hoa lan nghệ thuật Đền Hùng được kỳ vọng sẽ tiếp tục được nâng tầm, trở thành một lễ hội văn hóa tiêu biểu, góp phần quảng bá hình ảnh Đất Tổ và giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

Nguyễn Toàn - Đức Thiện