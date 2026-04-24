Đẩy mạnh phân bổ vốn đầu tư công năm 2026

Sáng 24/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2026. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành và các địa phương.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Theo báo cáo, tổng số vốn đầu tư công năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương là hơn 1.013.443 tỷ đồng. Tính đến hết ngày 15/4/2026, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch vốn đạt khoảng 976.538,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả giải ngân còn khiêm tốn, tổng số vốn giải ngân từ đầu năm đến giữa tháng 4 đạt 127.390,6 tỷ đồng, tương đương 12,6% kế hoạch.

Đáng chú ý, chỉ có 7 bộ, cơ quan trung ương và 16 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Ngược lại, có tới 16 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1%, phản ánh sự chậm trễ đáng kể trong tổ chức thực hiện.

Nguyên nhân chủ yếu là do biến động giá nguyên vật liệu, thay đổi chính sách pháp luật, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Một số địa phương chậm hoàn thiện các thủ tục quan trọng như giao đất, bố trí quỹ đất tái định cư, xây dựng khu tái định cư trước khi thu hồi đất, dẫn đến tình trạng “thu hồi trước - bố trí sau”, gây khó khăn trong công tác vận động người dân và làm giảm hiệu quả triển khai.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, ngay từ đầu năm, tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch và quyết liệt chỉ đạo triển khai. Tính đến ngày 15/4/2026, toàn tỉnh đã phân bổ chi tiết khoảng 17 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công; giá trị giải ngân đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 14,1% kế hoạch vốn Trung ương giao.

Đạt được kết quả đó, tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải; ưu tiên vốn cho các dự án chuyển tiếp, dự án hoàn thành và kiên quyết cắt giảm các dự án chưa thực sự cần thiết. Tỉnh cũng thực hiện giao tiến độ giải ngân chi tiết theo tuần, tháng, quý cho từng dự án; đồng thời linh hoạt điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc áp dụng cơ chế “luồng xanh”, qua đó cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư công; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phân công rõ trách nhiệm theo tinh thần “6 rõ”, gắn trách nhiệm người đứng đầu; xử lý nghiêm các trường hợp gây chậm trễ trong phân bổ và giải ngân vốn.

Xác định công tác giải phóng mặt bằng là khâu then chốt, có tính quyết định đến tiến độ giải ngân, tỉnh Phú Thọ đã thành lập Ban Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm; đồng thời kịp thời ban hành bảng giá đất mới và các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Từ nay đến cuối năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành phân bổ toàn bộ kế hoạch vốn và phấn đấu tỷ lệ giải ngân đạt trên 95% kế hoạch năm. Đối với các dự án chuyển tiếp, mục tiêu đặt ra là giải ngân đạt 50% vào quý II, từ 75% trở lên vào quý III và hoàn thành 100% vào cuối năm.

Bên cạnh đó, tỉnh Phú Thọ đang chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 theo hướng cắt giảm tối thiểu 30% số dự án, nhằm tập trung nguồn lực cho các công trình trọng điểm, có tác động lan tỏa, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Để hoàn thành cao nhất kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiến nghị Chính phủ sớm thông báo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; đề nghị các bộ, ngành ban hành hướng dẫn đồng bộ về cơ chế quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia và hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trong bối cảnh biến động giá vật liệu hiện nay. Từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Văn phòng Chính phủ tới điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt sâu sắc quan điểm đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa then chốt trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thành việc phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026 theo đúng quy định, bảo đảm tập trung, không dàn trải, ưu tiên cho các dự án trọng điểm, dự án có khả năng hoàn thành trong kỳ kế hoạch, dự án có tác động lan tỏa lớn.

Đối với những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, điều chỉnh giá vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư, Thủ tướng giao các bộ, ngành liên quan khẩn trương rà soát, hướng dẫn cụ thể, kịp thời tháo gỡ cho địa phương; trường hợp vượt thẩm quyền phải tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.

Nhấn mạnh mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2026, Thủ tướng yêu cầu toàn hệ thống chính trị vào cuộc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Lê Minh