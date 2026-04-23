Tổng duyệt chương trình Lễ hội văn hóa dân gian đường phố năm 2026

Tối 23/4, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 dự và chỉ đạo tổng duyệt chương trình Lễ hội văn hóa dân gian đường phố năm 2026. Cùng dự có đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc chỉ đạo một số nội dung tại buổi tổng duyệt.

Chương trình Lễ hội văn hóa dân gian đường phố năm 2026 có chủ đề “Thanh âm nguồn cội”, được tổ chức quy mô cấp tỉnh với sự tham gia của trên 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng thuộc 18 cụm văn hóa đến từ các vùng, miền trong tỉnh.

Chương trình gồm 2 phần: Khai từ, khai mạc và phần vào hội, nhằm tôn vinh và tái hiện sinh động những di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc cùng những loại hình nghệ thuật, trò chơi, trò diễn dân gian độc đáo riêng có của vùng Đất Tổ.

Đạo diễn hình ảnh đóng góp ý kiến để chương trình lên sóng đạt hiệu quả tốt về âm thanh, ánh sáng.

Tại buổi tổng duyệt, các đoàn biểu diễn tái hiện trích đoạn lễ hội tiêu biểu của địa phương; diễn xướng các loại hình văn hóa, văn nghệ truyền thống đặc trưng của các xã, phường tại trục đường Nguyễn Tất Thành - Trần Phú - Công viên Văn Lang (phường Việt Trì), đảm bảo mạch kịch bản xuyên suốt, có điểm nhấn nghệ thuật. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, sân khấu, kỹ thuật trình chiếu được vận hành đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng tổng thể của chương trình.

Sau khi theo dõi toàn bộ chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã nhận xét, đóng góp ý kiến để chương trình diễn ra thành công.

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các lực lượng tham gia. Đồng chí đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện từng chi tiết, đặc biệt là về kỹ thuật, thời lượng và tính liên kết giữa các tiết mục; bảo đảm chương trình chính thức diễn ra trang trọng, an toàn, ấn tượng, xứng tầm. Bên cạnh đó, cần đặc biệt chú ý công tác tổ chức, khánh tiết, chuẩn bị phương án phù hợp với tình hình thời tiết thay đổi, đảm bảo an ninh trật tự... trong khu vực diễn ra chương trình.

Chương trình có sự tham gia của trên 1.500 nghệ nhân, diễn viên quần chúng.

Buổi tổng duyệt là bước chuẩn bị quan trọng, góp phần tổ chức thành công chương trình Lễ hội văn hóa dân gian đường phố năm 2026 nhằm hội tụ, giới thiệu các lễ hội truyền thống tiêu biểu, trình diễn những nét văn hóa dân gian đặc sắc, những tập tục của cha ông, đồng thời giới thiệu sự đa dạng trong đời sống tinh thần của cư dân vùng đất cội nguồn.

Dự kiến Chương trình Lễ hội văn hóa dân gian đường phố năm 2026 chính thức khai mạc lúc 20h ngày 24/4/2026 (tức ngày 8/3 âm lịch). Chương trình được phát trực tuyến trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; phát trực tiếp trên kênh VTV8, PTV và được các đơn vị Báo và phát thanh, truyền hình trên cả nước tiếp sóng.

Lê Hoàng