Đề nghị xử lý dứt điểm vụ việc kiểm tra và trả lại tài sản là các bình LPG nhãn hiệu Thủ Đức Gas

Chiều 8/6, đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì hội nghị nghe cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh báo cáo vụ việc liên quan đến kiến nghị của Công ty Cổ phần Gas Thủ Đức về việc xử lý dứt điểm vụ kiểm tra và trả lại tài sản là các bình LPG mang nhãn hiệu Thủ Đức Gas.

Đồng chí Phùng Thị Kim Nga - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kết luận hội nghị.

Tại Văn bản số 85/2021/TĐG ngày 25/6/2021 gửi UBND tỉnh Hòa Bình (cũ) và các cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần Gas Thủ Đức đã đề nghị xác minh, làm rõ quá trình đăng ký doanh nghiệp, việc đầu tư vỏ bình LPG, hồ sơ sản xuất, hồ sơ kiểm định, hóa đơn, chứng từ và việc sử dụng vỏ bình gas của Công ty TNHH MTV Phân phối khí đốt Gas Thu Đức.

Trên cơ sở tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp và các thông tin liên quan, ngày 5/7/2021, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình (trước đây) đã ban hành Văn bản số 451/CQLTT-NVTH giao Đội Quản lý thị trường số 2 chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo, Đội Quản lý thị trường số 2 ban hành Quyết định kiểm tra số 00000127/QĐ-KT và phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Hòa Bình kiểm tra Cửa hàng gas ORIGIN Việt Nam tại xã Thu Phong, huyện Cao Phong (cũ). Cửa hàng này và Công ty TNHH MTV Phân phối khí đốt Gas Thu Đức là hai chủ thể độc lập, có quan hệ kinh tế thông qua hợp đồng mua bán gas.

Quá trình kiểm tra phát hiện 536 vỏ bình LPG và 10 bình LPG còn chứa khí, nguyên niêm phong nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Toàn bộ số tang vật đã được tạm giữ để phục vụ công tác xác minh.

Trong quá trình xác minh tiếp theo, vụ việc được nhận định có nhiều tình tiết phức tạp và được đề xuất chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xem xét theo thẩm quyền. Sau cuộc họp liên ngành, các bên thống nhất đánh giá chưa đủ căn cứ để chuyển cơ quan điều tra; đồng thời giao Đội Quản lý thị trường số 2 tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ và xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Công ty Cổ phần Gas Thủ Đức kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm giải quyết dứt điểm vụ việc, hoàn trả số vỏ bình gas mà theo công ty này thuộc sở hữu hợp pháp của doanh nghiệp và xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Tuy nhiên, qua rà soát hồ sơ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ nhận thấy thời hạn tạm giữ tang vật, thời hạn xác minh vụ việc và thời hiệu lập biên bản vi phạm hành chính đều đã hết. Bên cạnh đó, vụ việc đã kéo dài từ năm 2021 đến nay, nhiều cá nhân liên quan đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Hòa Bình trước đây đã chấm dứt hoạt động, gây khó khăn cho quá trình giải quyết.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ báo cáo vụ việc.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga đề nghị Sở Công Thương chủ trì thành lập đoàn công tác do lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn, với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan để rà soát toàn bộ nội dung vụ việc. Đoàn công tác có trách nhiệm xem xét lại quá trình kiểm tra, xác minh và xử lý vụ việc của Đội Quản lý thị trường số 2; làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, tham mưu, báo cáo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh để xem xét, chỉ đạo phương án xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định.

Lê Minh