Dự kiến đầu tư khoảng 570 tỷ đồng cho 4 dự án trọng điểm về khoa học công nghệ giai đoạn 2026-2030

Ngày 9/6, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn ngành khoa học và công nghệ giai đoạn 2026-2030.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch thực hiện các dự án trong năm 2026. Theo đó, ngành đề xuất triển khai 4 dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 570 tỷ đồng nhằm thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực hạ tầng khoa học công nghệ của tỉnh.

Cụ thể, Dự án xây dựng, vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Phú Thọ có tổng mức đầu tư 205 tỷ đồng, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027-2030. Dự án hướng tới xây dựng nền tảng điều hành dựa trên dữ liệu, hỗ trợ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền; đồng thời hình thành kho dữ liệu tập trung, liên thông giữa các cơ quan nhà nước, phục vụ phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Dự án nâng cấp Trung tâm Khoa học công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số, tạo tiền đề thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh có tổng vốn đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Dự án sẽ xây dựng mới tòa nhà trung tâm hiện đại cùng các khu nghiên cứu, phòng thí nghiệm, khu hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo, chuyển giao công nghệ và hệ thống hạ tầng phục vụ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu tại hội nghị.

Dự án đầu tư nâng cao năng lực kiểm định, kiểm nghiệm cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng; Dự án đầu tư mua sắm, bổ sung, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị hai cấp tỉnh có tổng kinh phí hơn 115 tỷ đồng. Cả hai dự án dự kiến được triển khai năm 2026.

Việc đề xuất các dự án nhằm cụ thể hóa các mục tiêu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; đồng thời xây dựng nền tảng hạ tầng số hiện đại, nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Tường báo cáo kế hoạch dự kiến đầu tư công trung hạn ngành khoa học và công nghệ giai đoạn 2026-2030.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cơ bản thống nhất với các đề xuất của Sở Khoa học và Công nghệ. Đối với dự án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ, đồng chí yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức đoàn công tác học tập kinh nghiệm tại một số địa phương đã triển khai hiệu quả mô hình này, từ đó xây dựng phương án đầu tư phù hợp, bảo đảm phát huy tối đa hiệu quả hoạt động.

Đối với Dự án xây dựng, vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Kho dữ liệu dùng chung tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản đồng tình với các đề xuất của ngành, đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng phương án đầu tư, lựa chọn thiết bị phù hợp, bảo đảm khả năng kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống. Qua đó, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh và đóng góp tích cực vào tiến trình chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn.

Quang cảnh hội nghị.

Lê Minh