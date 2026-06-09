Kiểm tra tình trạng sạt lở bờ sông tại khu vực Vĩnh Phúc

Chiều 9/6, đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra thực địa tình trạng sạt lở bờ sông tại một số khu vực trọng điểm thuộc địa bàn khu vực Vĩnh Phúc. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra các vị trí trên bình đồ dự án trạm bơm tiêu Đại Phùng 1.

Đoàn công tác đã kiểm tra khu vực sạt lở bờ tả sông Cà Lồ, đoạn qua tổ dân phố Đồng Cờ, phường Phúc Yên; Dự án Cải tạo, kè gia cố một số đoạn sông Phan từ cống Sáu Vó 2 đến sông Cà Lồ và sông cầu Bòn đoạn từ điều tiết cầu Tôn đến cầu Lò Cang mới.

Theo báo cáo, sông Cà Lồ đoạn qua tổ dân phố Đồng Cờ là khu vực có địa hình quanh co, khúc khuỷu, dòng chủ lưu thường xuyên áp sát bờ tả gây xói lở nghiêm trọng. Hiện nay, chiều dài bờ sông bị sạt trượt khoảng 1.000m; nhiều vị trí không còn bãi sông, mép sạt đã ăn sát chân tường nhà dân và các công trình phụ trợ. Có những đoạn mép sông chỉ còn cách tuyến đường giao thông khu dân cư từ 5-15m.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra thực tế tại sông cầu Bòn đoạn từ điều tiết cầu Tôn đến cầu Lò Cang mới.

Tại một số đoạn sông Phan từ cống Sáu Vó 2 đến sông Cà Lồ và sông cầu Bòn đoạn từ điều tiết cầu Tôn đến cầu Lò Cang mới đang có diễn biến xói lở nghiêm trọng và phức tạp đe dọa trực tiếp đến an toàn của khu dân cư sinh sống ven sông và các công trình hạ tầng quan trọng nếu không được xử lý kịp thời.

Để khắc phục tình trạng trên, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc đề xuất triển khai Dự án xử lý sạt lở bờ sông Cà Lồ, đoạn qua tổ dân phố Đồng Cờ, phường Phúc Yên với tổng mức đầu tư dự kiến 45,6 tỷ đồng và Dự án cải tạo cảnh quan sinh thái và bảo vệ môi trường lưu vực sông Phan, sông cầu Bòn với tổng kinh phí trên 144 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đánh giá cao sự chủ động của các địa phương, đơn vị trong công tác theo dõi, phát hiện và đề xuất các giải pháp xử lý các điểm sạt lở nguy hiểm. Đồng chí nhấn mạnh, tình trạng sạt lở bờ sông hiện nay không chỉ gây thiệt hại về đất đai, tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng người dân và các công trình hạ tầng trọng yếu.

Đồng chí yêu cầu Ban Quản lý Dự án khu vực Vĩnh Phúc phối hợp với địa phương rà soát lại thủ tục đầu tư, điều chỉnh dự án, điều chỉnh tổng mức đầu tư phù hợp với thực tế; các địa phương tập trung làm tốt công tác bồi thường GPMB để dự án được triển khai đúng tiến độ đề ra.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc và các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ nguy hiểm của từng khu vực; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với các dự án kè chống sạt lở đã được đề xuất trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Đồng thời tăng cường công tác quan trắc, theo dõi diễn biến sạt lở, xây dựng phương án ứng phó kịp thời trong mùa mưa bão, bảo đảm an toàn cho người dân và các công trình trọng yếu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ khảo sát tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại sông Phan đoạn qua Đền Tranh (đền Bắc Cung Thượng) xã Tề Lỗ.

Tiếp đó, đồng chí đã đi khảo sát trạm bơm tiêu Đại Phùng 1 (phường Phúc Yên) có nhiệm vụ tiêu thoát nước cho Khu công nghiệp Phúc Yên và phường Phúc Yên; đồng thời khảo sát tại khu vực có nguy cơ sạt lở cao tại sông Phan đoạn qua Đền Tranh (đền Bắc Cung Thượng) xã Tề Lỗ; kiểm tra sự xuống cấp của trạm bơm Liễu Trì (xã Vĩnh Phú) để đề xuất đưa vào danh mục dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Thúy Hường