Lấy mẫu ADN 24 mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ Thái Bình

Ngày 9/6, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với UBND phường Thống Nhất tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thái Bình nhằm phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Lãnh đạo phường Thống Nhất báo cáo về công tác triển khai thu thập mẫu hài cốt liệt sĩ tại địa phương.

Hoạt động được triển khai theo Quyết định số 26/QĐ-BCĐQG ngày 22/3/2026 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang để giám định ADN và Kế hoạch số 66/KH-BCĐ ngày 11/5/2026 của Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Các tổ công tác của phường Thống Nhất làm công tác chuẩn bị trước khi tiến hành các phần việc để lấy mẫu hài cốt các liệt sĩ phục vụ công tác giám định ADN.

Theo kế hoạch, trong 2 ngày 9-10/6, lực lượng chức năng sẽ hoàn thành việc lấy mẫu đối với 24 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin đang an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Thái Bình, phường Thống Nhất. Đây là những phần mộ còn thiếu thông tin về họ tên, quê quán, đơn vị, trong đó, phần lớn các phần mộ là của các liệt sĩ từng chiến đấu hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp tại khu vực Hòa Bình.

Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính được tiến hành một cách tỉ mỉ, thận trọng.

Công tác lấy mẫu được thực hiện với mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ giám định ADN trong những năm tiếp theo, góp phần xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tri ân, thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng theo chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo Quốc gia.

Hài cốt liệt sĩ mang đi lấy mẫu được thực hiện với các nghi thức trang trọng.

Sau khi mở mộ, các phần hài cốt liệt sĩ đều được phủ cờ Tổ quốc nhằm bày tỏ sự tri ân đối với những người đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Tại hiện trường, lực lượng quân sự, công an, y tế và các cơ quan chuyên môn tiến hành khai quật từng phần mộ theo đúng quy trình. Mọi công đoạn từ mở mộ, thu thập mẫu, niêm phong, bảo quản đến lập hồ sơ đều được thực hiện chặt chẽ, khoa học, bảo đảm tính chính xác, tránh nhầm lẫn và thể hiện sự tôn kính đối với các anh hùng liệt sĩ.

Việc lấy mẫu tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện theo phương châm “6 rõ” gồm: Rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ thẩm quyền.

Nghĩa trang liệt sĩ Thái Bình có 24 ngôi mộ của các anh hùng liệt sĩ, chủ yếu hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp tại khu vực Hòa Bình chưa xác định được danh tính.

Cùng với đó, địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quá trình lấy mẫu, bàn giao, bảo quản và giám định ADN. Toàn bộ thông tin liên quan sẽ được số hóa, cập nhật vào phần mềm quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ và đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công.

Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả đối chiếu, so sánh dữ liệu, rút ngắn thời gian xác minh và tăng khả năng xác định danh tính liệt sĩ.

Tổ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ thực hiện nhiệm vụ với sự trân trọng, thành kính, tỉ mỉ, chính xác.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, UBND phường Thống Nhất đã phối hợp với cơ quan chuyên môn của Bộ CHQS tỉnh thành lập các tổ công tác, tổ lấy mẫu chuyên trách. Trước khi triển khai thực hiện và tiến hành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, các lực lượng được tập huấn nghiệp vụ, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ.

Sau khi thu thập, các mẫu hài cốt sẽ được bảo quản, bàn giao cho đơn vị giám định ADN theo quy định. Kết quả giám định dự kiến sẽ được đối chiếu với cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ trên phạm vi cả nước.

Đây là cơ sở quan trọng để từng bước tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, hài cốt các anh hùng liệt sĩ được đưa về lại phần mộ.

Sau khi hoàn thành việc lấy mẫu, địa phương sẽ tổ chức hoàn trả mặt bằng, tu bổ, tôn tạo các phần mộ và khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ Thái Bình. Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ sau nhiều năm mong mỏi tìm lại danh tính người thân.

Phường Thống Nhất là 1 trong 2 địa phương của tỉnh được Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh lựa chọn làm điểm để triển khai trong toàn tỉnh.

Mạnh Hùng