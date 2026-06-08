Phú Thọ hướng dẫn tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6, năm học 2026 - 2027

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Ngày 8/6, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Công văn số 2347 /SGD&ĐT-GDTrH về việc thông báo danh sách các trường kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh và hướng dẫn sử dụng phần mềm tuyển sinh vào lớp 6, năm học 2026 - 2027.
Cô và trò Trường THCS Văn Lang, phường Việt Trì.
Theo đó, việc tuyển sinh lớp 6, năm học 2026 - 2027 được thực hiện căn cứ Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 9/2/2026 của UBND tỉnh Phú Thọ về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường phổ thông dân tộc nội trú, lớp 10 trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh; các hướng dẫn của Sở GD&ĐT về công tác tuyển sinh đầu cấp năm học 2026 - 2027. Sở GD&ĐT thông báo danh sách các trường tổ chức kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh theo phụ lục kèm theo; đồng thời ban hành hướng dẫn đăng ký tuyển sinh trực tuyến dành cho học sinh và phụ huynh, hướng dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng phần mềm tuyển sinh.
CV_2347_thong_bao_danh_sach_cac_truong_ktdgnl_va_huong_dan_su_dung_phan_mem_tuyen_sinh_vao_l6.pdf
1._DANH_SACH_CAC_TRUONG_THCS_ANG_KY_TS_LOP_6_BANG_HINH_THUC_KTGNL_1.pdf
2._Huong_dan_thi_sinh_dang_ky.pdf
Để bảo đảm công tác tuyển sinh diễn ra thuận lợi, đúng quy định, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo các trường trực thuộc, các đơn vị giáo dục trực thuộc Sở triển khai tuyên truyền đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh. Việc triển khai tuyển sinh trực tuyến góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, tạo thuận lợi cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và tính công khai, minh bạch trong công tác tuyển sinh đầu cấp.
Trong quá trình thực hiện, các đơn vị nếu gặp khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Sở GD&ĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học) để được hướng dẫn.
Hiền Mai
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