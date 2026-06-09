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Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ VR3D xây dựng bảo tàng thực tế ảo

Ngày 9/6 tại Bảo tàng Hùng Vương đã diễn ra Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ VR3D xây dựng bảo tàng thực tế ảo - đây là Dự án Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh do Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên được giao chủ trì thực hiện.

Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ VR3D xây dựng bảo tàng thực tế ảo

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng... Đây là lần thứ 2 Hội thảo được tổ chức với chủ đề: Xin ý kiến góp ý cho mô hình 3Đ hiện vật và chương trình tham quan bảo tàng ảo.

Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ VR3D xây dựng bảo tàng thực tế ảo

Báo cáo viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên tham luận tại hội thảo.

Tại hội thảo, các báo cáo viên và các đại biểu đã tham luận, thảo luận các nội dung của dự án như: Một số kết quả ứng dụng công nghệ VR3D xây dựng bảo tàng thực tế ảo tại Bảo tàng Hùng Vương và Bảo tàng Khu di tích lịch sử Đền Hùng; Xây dựng cơ sở dữ liệu số về tư liệu, hiện vật tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng - nền tảng quan trọng cho việc xây dựng bảo tàng thực tế ảo và phát huy giá trị di sản văn hóa trong thời đại số; Nâng cao chất lượng công tác bảo quản và phát huy giá trị các tư liệu, hiện vật tại cơ sở 1 của Bảo tàng Hùng Vương trong kỷ nguyên số; Công nghệ VR trong chuyển đổi số tham quan Bảo tàng Hùng Vương và Bảo tàng Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ VR3D xây dựng bảo tàng thực tế ảo

Quang cảnh hội thảo.

Kết quả hội thảo sẽ là cơ sở khoa học góp phần hoàn thiện các mô hình 3D hiện vật và chương trình tham quan bảo tàng ảo, qua đó góp phần kết nối, phát huy giá trị và nguồn lực văn hóa tỉnh Phú Thọ, phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Bảo tàng Khu Di tích lịch sử Đền Hùng Hội thảo Ứng dụng xây dựng thực tế Đại học khoa học và công nghệ thông tin và truyền thông tỉnh Phú Thọ
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