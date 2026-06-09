Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi tỉnh lần thứ I, năm 2026

Ngày 9/6, Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi tỉnh lần thứ I, năm 2026 bước vào vòng thi sơ khảo với 41 đội tham gia.

Hội thi là hoạt động chính trị có ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng thuận của Nhân dân trong xây dựng, củng cố lực lượng ANTT cơ sở ngày càng vững mạnh.

Từ vòng thi cấp xã, 41 đội xuất sắc đã được lựa chọn tham gia vòng sơ khảo cấp tỉnh, chia thành 6 cụm thi. Trong đó, từ ngày 9-12/6, tại hội trường Công an tỉnh (phường Vĩnh Phúc), 28 đội thuộc 4 cụm khu vực Vĩnh Phúc sẽ tham gia tranh tài ở 3 phần thi: Tài năng, kiến thức và xử lý tình huống.

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội tham gia hội thi.

Ở phần thi tài năng, trong thời lượng 10 phút, bằng hình thức sân khấu hoá, các đội mang đến những tiết mục dàn dựng công phu, sáng tạo, truyền tải rõ nét chức năng, nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Phần thi tài năng của hội thi.

Phần thi kiến thức, các đội thi trả lời những câu hỏi xoay quanh tiêu chuẩn, chức năng nhiệm vụ, nguyên tắc hoạt động của lực lượng ANTT ở cơ sở và mối quan hệ phối hợp với Công an cấp xã. Đặc biệt, ở phần thi xử lý tình huống, các đội xây dựng những kịch bản sát với thực tế cơ sở như mâu thuẫn trong khu dân cư, vấn đề an ninh trật tự và các tình huống phát sinh đột xuất... Qua đó, thể hiện khả năng vận dụng linh hoạt kiến thức, kỹ năng và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Các đội thi tranh tài ở phần thi kiến thức.

Hội thi Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi tỉnh lần thứ I, năm 2026 là bước cụ thể hóa Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở vững mạnh, rộng khắp.

Từ những phần thi sôi nổi, thiết thực, hội thi đã góp phần nâng cao năng lực, bản lĩnh, kỹ năng cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở; góp phần phát huy vai trò nòng cốt trong giữ gìn bình yên ngay từ cơ sở, tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển ổn định, bền vững của địa phương.

Duy Thành - Lưu Trường